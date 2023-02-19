Fenerbahçe'nin gözü Aubameyang'ta. Yönetim ikna etmeye çalışıyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hücum hattına odaklanmış durumda.



FENERBAHÇE'NİN GÖNLÜ AUBAMEYANG'TA

Son dönemde golcü transferinde birçok isme imza attıran ancak söz konusu futbolculardan istediği verimi alamayan Kanarya, Chelsea'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'a oldukça sıcak bakıyor.



2024 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Amerikalı milyarder Todd Boehly'nin, İngiliz ekibini satın almasının ardından transfere çok büyük paralar harcayan Maviler'de Gabonlu yıldızın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kanarya'nın, İngiliz ekibini kiralık anlaşma konusunda ikna etmeye çalıştığı biliniyor.



Aubameyang, Chelsea'de 17 resmi maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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