Sokak röportajına damga vuran sözler: Yabancılar sizin ülkenizde kral olsun da siz onlara hizmet edin diye mi askerlik yaptınız

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın “Diyanet Suriyeliye çeyiz yardımı veriyor. Lütfen sandığa giderken bunları düşünün” sözleri gündem oldu.

Sokak röportajına damga vuran sözler: Yabancılar sizin ülkenizde kral olsun da siz onlara hizmet edin diye mi askerlik yaptınız

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Yarın Türkiye seçim için sandığa gidiyor. Sokak röportajları da seçim öncesi sokağın nabzını yokluyor.

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajı gündem oldu.

Mikrofona konuşan vatandaş, "Bu yabancılar sizin ülkenizde kral olsun da siz onlara hizmet edin diye mi askerlik yaptınız?" dedi.

Sığınmacı sorunu ve yüksek enflasyona tepki gösteren vatandaş "Kendi ülkemizde ne hale düştük. Lütfen sandığa giderken bunları düşünün” ifadeleri kullandı.

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Vatandaşın sözlerinin tamamı:

Elin Ukraynalısı ülkesinde savaş var 500 dolar cebine koyuyor. Burada Allah gibi geziyor tövbe haşa. Kendi ülkemize nane düştük .Bu yabancılar sizin ülkemizde Kara olsun da siz onlara hizmet edin diye mi askerlik yaptınız. Diyanet Suriyelilere çeyiz yardımı yapıyor. Bizim gençlerimiz evlenemiyor ya. Elinizi vicdanınıza koyun. Okuyan öğrencileri düşünün çocuğunu çoluğunu doyuramayan anne babaları düşünün.

Sandığa giderken lütfen bunlarını düşünün. Allah kitap dedi, vatan dedi, millet dedi, demeyin, inanmayın. Gene vereceksiniz gene pişman olacaksınız.20 senedir böyle. Her şeyi Bunlar yaptı. Bu ülkenin subaylarını yargıladılar. Bizim sınırımızdaki mayınları AB ile anlaşarak İsrailli şirketlere temizletti. Suriyeliler güneyden bu şekilde geçti. Türkiye’de Türk milletindne başka güç yok.

Sandığı kabul edersin edersin etmezsin millet gereğini yapar. Türkiye Türk milletinindir bunu da herkes bilsin.

Vatandaşın konuşması sosyal medyada gündem oldu.

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