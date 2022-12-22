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Asgari ücret bu maddenin neresine uyuyor. Fakir fukaraya sadaka gibi asgari ücret

Asgari ücret 8 bin 506 TL. olarak açıklandı. Vatandaşlar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki maddeyi hatırlatarak rakama tepki gösteriyor... İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:34
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Yeni asgari ücret İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki bu maddenin neresine uyuyor. Fakir fukaraya sadaka gibi asgari ücret

Asgari ücret bu maddenin neresine uyuyor. Fakir fukaraya sadaka gibi asgari ücret
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ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 170. Enflasyonu düşük göstermek için "40 takla atan" hükümete yakın TÜİİK'e göre ise 84,39!

Vatandaşlar gıda, giyim, eğitim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, sağlıkta her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. 

Erdoğan ücreti, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işveren tarafı temsilcisi Burak Akkol’la birlikte açıkladı. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmadı.

Yoksulluk sınırı 25 bin lira 364 TL.olduğu ülkemizde 5 bin 500 TL olan asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 8 bin 506 TL. olarak açıklandı. 

Resmi açıklamaya göre ülke genelinde özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK’e göre bu oran tüm çalışanlar arasında yüzde 60’a yaklaşıyor.

Muhalefet, sendikalar ve vatandaşlardan "Asgari ücret sofradaki kayıpları telafi etmeyecek" sesleri yükseliyor.

Sarayın masrafının günlük 10 milyon TL. olduğunu hatırlatan vatandaşlar Türkiye'nin 1949 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde (1948) Madde 23/3’e göre ücret tanımının “Çalışan her kimsenin, kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." olduğunu hatırlatarak duruma isyan etti.
 

 

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Türküm
22.12.2022 17:34
Kiralar en az 5000 hayat pahalılığı %300 artmış millet kuru ekmeğe muhtaç hale gelmiş para 💰 pul olmuş ülke iflas etmiş bu iktidar normalde seçimlerde barajı aşmaması lazım gerekiyor  
 
Cenk
22.12.2022 17:21
23 yıllık bir öğretmen olarak daha bizi ne kadar ekonomik olarak dibe vurdururlar diyordum ki, asgari ücret imdada yetişti. Allah razı olsun bizi yönetenler den 8506 TL den aşağı düşmeyeceğiz.  
 
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