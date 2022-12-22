Asgari ücret bu maddenin neresine uyuyor. Fakir fukaraya sadaka gibi asgari ücret

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 170. Enflasyonu düşük göstermek için "40 takla atan" hükümete yakın TÜİİK'e göre ise 84,39!

Vatandaşlar gıda, giyim, eğitim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, sağlıkta her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda.

Erdoğan ücreti, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işveren tarafı temsilcisi Burak Akkol’la birlikte açıkladı. İşçi tarafı Türk-İş masaya oturmadı.

Yoksulluk sınırı 25 bin lira 364 TL.olduğu ülkemizde 5 bin 500 TL olan asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 8 bin 506 TL. olarak açıklandı.

Resmi açıklamaya göre ülke genelinde özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK’e göre bu oran tüm çalışanlar arasında yüzde 60’a yaklaşıyor.

Muhalefet, sendikalar ve vatandaşlardan "Asgari ücret sofradaki kayıpları telafi etmeyecek" sesleri yükseliyor.

Sarayın masrafının günlük 10 milyon TL. olduğunu hatırlatan vatandaşlar Türkiye'nin 1949 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde (1948) Madde 23/3’e göre ücret tanımının “Çalışan her kimsenin, kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." olduğunu hatırlatarak duruma isyan etti.

