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Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunu bugün olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Basına kapalı olarak yapılacak toplantı saat 09.00’da başlayacak.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 00:36
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan olağanüstü toplantı çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
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İstanbul Milletvekili Özgür Karabat katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekillerini bugün sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de Sansürsüz programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tüm milletvekillerini bugün sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını aktardı.

BASINA KAPALI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olması nedeniyle basına kapalı gerçekleşecek toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirten Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu da söyledi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00'te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

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