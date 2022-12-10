Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ülke ülke gezeceğine ithal danışmanlarıyla TOGG merkezini ziyaret etsin

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şöyle:

Birileri ne yaparsa yapsın TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor. Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti

Kılıçdaroğlu ülke ülke dolaşmak yerine yanına da ithal danışmanlarını alarak Togg'un üretim merkezini ziyaret etsin. Bu zavallı ülkesini ne zannediyor. Bu ülkede nelerin olduğundan haberi yok.

İthal elemanlarını al yanına Baykar'a git Baykar'ı görün. İHA'lar SİHA'lar şimdi yenisi KIZILELMA geliyor. KIZILELMA bir ay içinde havalanacak.

Daha önce Londra'ya gitmeyi eleştirirken ne oldu da kapı kapı dolaşıyorsun. İngiltere'ye gitmiş oradan para alıp gelecekmiş. Bunların dünyada neyi nasıl yöneteceklerinden de haberi yok. Benim milletim bu tür sağa sola savrulan muhalefete 20 yıldır nasıl yol vermediyse bundan sonra da yol vermeyecektir.

"GENÇLİĞİMİZİ DE BU MİLLETİ DE TANIMADILAR"

CHP'nin tek vaadi Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmektir. Gençlerimiz, ülkemizi emperyalist güçlere teslim edecek hesapları görecek dirayete sahiptir. Bunlar, inanın, bizim gençliğimizi de bu milleti de tanımadılar ve kapasiteleri olduğuna da inanmıyorum.

Bunların bildiği tek şey IMF'ten para alacaklarmış. Biz ise bütün ipleri kopardık, paranı al git. Başbakanlığım dönemimde ve şu anda da altılı masada olan, Davos'tayız ve bir daha gelmem dedim. IMF'in başındakiyle konuşuyoruz, dedim ki sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok, alacağınız neyse siz bunu bizden alıyorsunuz, bitti ama siyaseten Türkiye'yi yönetemezsiniz, yöneten benim dedim.

2013 biliyorsunuz, son ödemeleri yaptık ve IMF ile işi bitirdik. Ondan sonra bizim artık bir bağlantımız kalmadı. Otellerin lobilerinde görüştüler gizli gizli, sonra da yaparız dediler. Ama bu millet IMF'in ayağına gidenlere ipi vermez.

Danışmanlardan biri Paşinyan'ın danışmanı. Ermenistan ne oldu, bitti, batıyor. Şimdi bu millet AK Parti'den iktidarı alıp da size verir mi, sanıyorsunuz. Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı bunu gösterdi. Ben milletimin nabzını çok iyi biliyorum. Her yerde gümbür gümbür hazırlanıyor.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK DERDİMİZ YOK"

CHP ve masadaki yancılarının bildikleri hiçbir şey yapmadan, milletin imkanlarını bölüşme üzerine kurulu bir paravan şirket gibidir. Öyle ki bazı şeyleri de nasıl söyleyeceklerini bilmiyorlar. Bazen başbakanlık diyorlar bazen başkan yardımcılığı. Şaşırdılar ya, peki birinci yardımcıyı kime verecek ikinci yardımcıyı kime verecek? Bir de masanın altında kalanlar var onlar ne olacak? Bizim Cumhur İttifakı olarak böyle bir derdimiz yok.

Bunların bu yağma ittifakı gençlerimize güven vermiyor. Kanımızı emmeyi bekleyen vampirlerden, karanlık küresel ağlardan, huzuru terör örgütlerinin insafından kalkınmayı bugüne kadar yaptıklarımızı yıkarak sağlamaktan yani her şeyi yıkım üzerine yapan, celladına aşık maktul psikolojisiyle hareket eden böyle bir kafanın hangi söylediğini ciddiye alabiliriz?

CHP'nin vizyon açıklaması, programda, projede yarışabileceğimiz bir seçim süreci yaşayacağımızı umut etmek isterdik. Maalesef bir kez daha hüsrana uğradık.

Her seçim öncesinde AK Parti aleyhine linç kampanyası yapılıyor. Bu seçimde de çok daha fazlasıyla yine karışılacağız. Biz bugüne kadar milletimizin gücünün üstünde bir güç tanımadık. Kimin yaptığına bakmadan biz kendi işimize dört elle sarılacağız. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkıp gece gündüz çalışacağız.

"BİZİ YARADAN BU AYRIMA MÜSAADE ETMİYOR"

Türkiye yükseliyor, George'un, Hans'in elinde değil Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in elinde yükseliyor. CHP ve yoldaşlarının siyasetinde millet ve milletin beklentileri yoktur. Bu yapı sadece Türkiye'nin güçlenmesinin ve kendi geleceğini inşa etmesinin önüne geçmesi için kurulmuş suni bir ittifaktır. Bu acizler topluluğunun bir süre sonra dağılması kaçınılmazdır. Bu halleriyle seçime kadar gidebilirler mi bilmiyorum ama seçimden sonra bazılarının siyasetten tasfiye olacağı kesin. AK Parti, Türkiye Yüzyılı inşasını tamamlama hedefiyle yoluna devam edecektir. Bizim kaybedecek tek bir seçmenimiz dahi yoktur. Yüreğinde memleket sevdası olan herkes, bizim öz kardeşimizdir. Türkiye'ye siyasetle hizmet etmek isteyen herkese bizim kapımız açıktır. Ne kadar farklı olursa olsun her bir fikre ve insanımıza yer vardır, ayrım yok, bizi yaradan bu ayrıma müsaade etmiyor.

Ülkemizi pek çok krizden nasıl kurtardıysak bu küresel buhrandan da selamete inşallah biz çıkaracağız. En tepeden en ücra birimlerimize kadar dayanışmamızı artıracağımız, tek bir anımızı bile boş geçiremeyeceğimiz kritik bir döneme giriyoruz. Halini hatırını sormadığımız hiçbir vatandaşımızı bırakmadan çalışmanızı istiyorum.