Akit terör saldırısı ile Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Ahlaksızlığa tepki yağıyor

Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli yaptığı içerikler ve yalan yanlış "haberleriyle" gündeme gelen Akit bu kez Taksim'deki terör saldırısıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Akit Kılıçdaroğlu'nun "Kasımı bekleyin" sözlerini hedef aldı. Akit, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu Taksim’de patlayacak bombayı kastederek mi 'kasımı bekleyin' dedi" ifadelerini kullandı.

Akit tepki çeken ifadeleri şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu 27 gün önce paylaştığı mesajında, Kasım ayına işaret etmişti. Üstüne basa basa Kasım'a dikkat çektiği son mesajında, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin." demişti. Sosyal medya kullanıcıları, "Kılıçdaroğlu Taksim’de patlayacak bombayı kastederek mi kasımı bekleyin dedi."

Akit'e sosyal medyada tepki yağdı: