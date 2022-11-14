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  • Akit terör saldırısı ile Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Ahlaksızlığa tepki yağıyor

Akit terör saldırısı ile Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Ahlaksızlığa tepki yağıyor

"Haber" adı altında hazırladığı akıl almaz içerikler ile sık sık gündem olan Akit, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Akit'e tepki yağdı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:12
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Akit terör saldırısı ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Ahlaksızlığa tepki yağıyor

Akit terör saldırısı ile Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Ahlaksızlığa tepki yağıyor
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Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerikli yaptığı içerikler ve yalan yanlış "haberleriyle" gündeme gelen Akit bu kez Taksim'deki terör saldırısıyla CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilişkilendirdi. Akit Kılıçdaroğlu'nun "Kasımı bekleyin" sözlerini hedef aldı. Akit, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu Taksim’de patlayacak bombayı kastederek mi 'kasımı bekleyin' dedi" ifadelerini kullandı.

Akit tepki çeken ifadeleri şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu 27 gün önce paylaştığı mesajında, Kasım ayına işaret etmişti. Üstüne basa basa Kasım'a dikkat çektiği son mesajında, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin." demişti. Sosyal medya kullanıcıları, "Kılıçdaroğlu Taksim’de patlayacak bombayı kastederek mi kasımı bekleyin dedi." 

Akit'e sosyal medyada tepki yağdı:

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Mehmet Tok
14.11.2022 12:24
Yahu Akit denen çapulcular topluluğu, ayıptır, günahdır, insanlara böyle iftira atılmaz .AKP nin yan kuruluşu musunuz yoksa gazeteci mi ? Medyanın yüz karasısınız.  
 
Misafir m
14.11.2022 12:23
Bu ve benzerlerinin Normal Şartlar Altında Memleketime gelme ihtimali varmıy dı????????? Sınırları eskisinden daha iyi korumalıyız..İpsiz sapsız gelmesin...Kaybettilerimize rahmet yaralılara geçmiş ol  
 
kemal turşu
14.11.2022 12:18
buna da şükür...bombayı kılıçdaroğlu koydu diyebilirlerdi..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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