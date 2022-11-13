İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından Kılıçdaroğlu'ndan açıklama. Teröre karşı ortak ses çıkarmalıyız

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından siyasilerden mesajlar gelmeye devam ediyor.

6 kişinin hayatını kaybettiğinin açıkladığı patlamaya ilişkin bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

CHP lideri yaptığı açıklamada, "Ortak ses çıkarmak zorundayız" vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında İstiklal Caddesi’ndeki patlama olduğu bilgisini alması üzerine şunları söyledi:

“Şu bir gerçek. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir. Ne olursak olalım; bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız. Terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü ve terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur. Bunu yapacağız.”

Kılıçdaroğlu program kapsamında yaptığı konuşmada ise, Büyük Marmara depremini hatırlatarak siyaset kurumunun önünde ciddi bir görevin olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Depremden ders çıkarıp daha fazla can ve mal kaybını önlemek amacıyla harekete geçmek ve riski olabildiğince kısa süre içerisinde minimize etmek; siyaset kurumunun görevi budur” dedi.