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Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tweet gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaşım yapan Hüseyin Cimşit isimli avukatın, "Kemal Kılıçdaroğlu seçilir ve söylediklerinin tersine kararlar alırsa Çankaya'da eylem yapacağım" dediği sözleri beğendi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 05:09
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun beğendiği tweet gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tweet gündem oldu
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Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı toplantı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Hüseyin Cimşit isimli avukat ''Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olur ve seçilir de söylediklerinin tersine tek bir kararı ve fiili olursa hepinize söz veriyorum Çankaya'ya çıkıp ona "İn oradan aşağı" eylemi yapacağım" paylaşımında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Cimşit'in attığı tweeti beğendi.

 

ERDOĞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Samsun Barosu’na kayıtlı avukat Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, 1999’dan bugüne tüm belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri başta olmak üzere tüm yetkililer hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

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