Hatay’da Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi. Özel "Tarihi bir karar olacak " demişti

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yeni adaylarını duyuran CHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde görevde olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la bir dönem daha devam etme kararı aldı.

Savaş’ın yeniden aday gösterilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" sözleri tekrar gündeme geldi.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının konuğu olan Özel, Hatay adayı ile ilgili Hatay halkının kararına uyacaklarını dile getirmişti.

CHP lideri, depreminin sonuçlarına ilişkin yerel yönetimlerde de kusur olduğunu dile getirmişti.

"10 BELEDİYEDEN BİRİ BİZİM, BEN O KUSURU ALIRIM"

Özel, programda konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak çünkü depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız.

Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. Burada bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, ben o kusuru alırım, 9 kusurun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait olduğunu dikkatlerinize sunarım.”