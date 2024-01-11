Yeniden aday gösterilmeyen Büyükerşen'den ‘Ünlüce’ yorumu: Eskişehir için en iyisi oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniden aday gösterilmeyen Büyükerşen'den ‘Ünlüce’ yorumu: Eskişehir için en iyisi oldu
CHP'de Eskişehir için 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen’in yerine eski Büyükşehir Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Büyükerşen "3 belediye başkanımızın da desteklediği isimdi, Eskişehir için en iyisi oldu" yorumu yaptı.

Gazete Duvar'dan Şenay Bilik Yıldırım’ın haberine göre CHP'de, Eskişehir’de 1999 yılından bu yana büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi.

Parti Meclisi’nden Büyükerşen yönetiminin Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin aday gösterilmesi kararı çıktı.

“ESKİŞEHİR İÇİN EN İYİSİ OLDU”

Ünlüce'nin adaylığına ilişkin ilk kez konuşan Yılmaz Büyükerşen, kararın en doğru karar olduğunu söyledi.

Büyükerşen, "Ünlüce, üç belediye başkanımızın da desteklediği bir isimdi. Eskişehir için en iyisi oldu." ifadelerini kullandı.

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CHP'NİN ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Ünlüce, 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce’nin de eşi olan Ayşe Ünlüce, 2 çocuk annesi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

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