Öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi önerisini AKP ve MHP reddetmişti. Kılıçdaroğlu ne yapacağını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, maddi durumu sebebiyle aç kalmak durumunda kalan yoksul öğrencilerin bulunduğu ve devletin bir öğün ücretsiz sıcak yemek sağlaması gerektiğini belirterek Meclis’e bir önerge sundu. TBMM’ye sunulan araştırma önergesi, AKP ve MHP AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle ailelerin geçimlerini sağlamakta zorlandığını, pek çok çocuğun kahvaltı ya da öğle yemeği yemeden okula gitmek zorunda kaldığını belirtmiş, öğrenciler için bir öğün ücretsiz sıcak yemek verilmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istemişti.

TBMM kürsüsünden AKP’li ve MHP’li vekillere seslenen Aydoğan, “Yoksul ailelerin çocuklarının -Derin Yoksulluğu Ağı'nın yaptığı çalışmaya göre- yarıya yakını temel beslenmeden mahrum bir hâlde. Bu ülkede yoksul aileler üzerinde yapılan araştırmada yoksul aile çocuklarının yüzde 15'e yakını eğitim çağında çalışmak zorunda kalıyorlar, eğitim hayatına devam edemiyorlar. Yine, bunların yüzde 6'sı o aileye tek gelir kaynağı. Düşünebiliyor musunuz, bir çocuk çalışıyor, küçücük bir çocuk bir aileye bakıyor. 7,4 milyon çocuk yoksul. Vicdanlarınıza sesleniyorum: Bunları konuşmayacak mıyız, bunları yok mu sayacağız? Ha, iyi örnekler yok mu, size iyi örnekler de vereyim ben: Bizim Beylikdüzü Belediyemiz "Beslenme Saati" projesi diye bir şeyi hayata geçirdi. Beylikdüzü'nde 675 ihtiyaç sahibi aile tespit edildi, 1.075 çocuğa gün içerisinde çantayla farklı zamanlarda, farklı yiyeceklerden oluşan beslenme desteği veriliyor. Aynı şekilde, Çankaya Belediye Başkanımız da bunu uygulamaya soktu. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 180 bin çocuğa süt ulaştırıyor. Buradan, yüreğini ortaya koyan, Genel Başkanımızın 'Dezavantajlı gruplara sahip çıkın.' talimatına uyan bütün belediyelerimize teşekkür ediyorum. Vicdanınızın olduğuna eminim, hepimiz vicdanlı insanlarız; otomatik el kaldırarak yoksul çocuklara burada sırtınızı dönmeyin, o yoksulluğa çare arayalım. O yoksulluğa çare, çözüm üretmeyecek bir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin halk karşısında meşruluğu tartışılır hâle gelir. Eğer elinizi otomatik kaldıracaksanız sizin oturduğunuz koltukla bizimki aynı olmayacak, halkımız bunu bilsin.” ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: BİR İNSAN NEDEN YOKSUL EVLATLARIMIZIN BESLENME ÇANTASINI REDDEDER, İNANIN AKLIM ALMIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yetersiz beslenme sıkıntısı çeken çocuklar için çağrıda bulundu. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP’nin oylarıyla CHP’nin okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin reddedilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “İktidara gelir gelmez okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır: Belediyelerimize bu konuda destek verin” ifadelerine yer verdi. Selvi Kılıçdaroğlu ise "Gerçekten de utanıyoruz, utanmakla kalmıyoruz üzülüyoruz, içimiz acıyor bu yaşananlar karşısında" dedi.

"BU YOKSULLUĞUN ZITTI ZENGİNLİK DEĞİL, BU YOKSULLUĞUN ZITTI ADALET"

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Ekonomi hepimizi vurdu çok yoksullaştık buna artık yoksullaşma da denmez bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız bunun adı olsa olsa zulüm olur.

ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu.

Ancak bu yoksulluk terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdükleri beslenme çantasında kuru ekmek ve su var. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Baygınlık geçiriyor. Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor.

Bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, bu yoksulluğun zıttı adalet. Bu çocuklara verilmeyen adalet. Meclis'te bu konuda bir destek isteyelim dedik. Çocuklarımıza beslenme saatlerinde örneğin öğle yemeğinde ücretsiz yemek verilmesi yönünde bir önerge verdik. AKP ve MHP oylarıyla bu önerge reddedildi. Allah aşkına aç çocuk nasıl siyaset kavgası olabilir? Reddetmek için ellerini kaldırdılar. En yoksul çocuklarımıza karşı el kaldırdılar.

Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu kullanıyoruz.

"BAŞKA TÜRLÜ AÇ GÖZLÜLÜĞE PARA VAR"

CHP Genel Başkanının eşi Selvi Kılıçdaroğlu da konuşmalara destek çıkarak ''Her yerde karşılaşıyoruz bununla. Anne babaların çocuklarının beslenme çantasına yiyecek koyacak parası yok. Ama başka türlü aç gözlülüğe para var. Biz de evlat sahibiyiz. Utanıyoruz, üzülüyoruz. Türkiye'de yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir. Ama bir çocuğu beslemek çok karmaşık bir konu olmamalı" ifadelerini kullandı.

Sözlerine eşinden sonra devam eden Kılıçdaroğlu şu ifadelerle videoyu bitirdi:

İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarında geri kalmadan beslenme çantalarına ulaşıyorlar.

Kurumlara, iş insanlarına çağrıdır. Belediyelerimize bu konuda destek verin.

Paylaşamadığımız bir şey bizim değildir. Ne diyor Barış Manço: 'Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.

Gelin hep birlikte yardım edelim yavrularımıza. İktidara gelmemize 6-7 ay kaldı. Ama çocuklarımızın kaybedecek bir günü bile yok. Biz başlıyoruz.