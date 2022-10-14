Kılıçdaroğlu ABD ziyareti sonrası yurda döndü

ABD başkenti Washington'dan havalanan uçakla saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu VİP Terminalinde partililer tarafından karşılandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezimiz gayet güzel geçti. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. (AA)