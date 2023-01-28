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  • Kılıçdaroğlu Konya’da ailesinin soyunun dayandığı Seyyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Konya’da ailesinin soyunun dayandığı Seyyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Yörük Buluşması öncesi, soyunun dayandığı ifade edilen Seyyid Mahmud Hayrani'nin Konya’nın Akşehir ilçesindeki türbesini ziyaret ederek dua okudu. Kılıçdaroğlu, Nasrettin Hoca Türbesi ve Batı Cephesi Karargahını da ziyaret etti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:59
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Konya’da Seyyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Konya’da ailesinin soyunun dayandığı Seyyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret etti
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğul, bir takım ziyaretler için geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde ‘dedem' dediği ve soyunun dayandığı ifade edilen Seyyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Kılıçdaroğlu’na CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de eşlik etti.

Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi’nde dua eden CHP liderinin soykütüğüne ait bir bilgilendirme yapıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Konya Akşehirli olduğu, dedesi Seyyid Mahmud Hayrani’nin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu bilgilendirmede, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun ataları Türkmenistan, Afganistan Türkistanı olarak bilinen ve Horasan yakınlarındaki Hayran bölgesinden, Selçuklularla beraber dalgalar halinde Harran eyaletindeki Adıyaman beldesine, oradan Karaman eyaleti Konya Akşehir'e yerleştikten sonra 1243'te Akşehir'den, 1335'te Kayseri-Sivas bölgesindeki Alaaddin Ertena Beyliğinden ve 1466'da Karaman Beyliği'nden üç dalga halinde Tunceli'ye göçmüşlerdir” denildi ve şöyle devam edildi

Daha önce de Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiği partililer tarafından iddia edilmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu türbe ziyaretlerinin ardından Büyük Yörük Buluşması’nın düzenleneceği spor salonun bahçesine kurulan çadırları ziyaret etti.

İşte o görüntüler:

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1950
28.01.2023 17:05
Anadolu Aleviliğinde ayrım yok, hatta tüm yaratılanlara sevgi var, Mevlana boşuna ne olursan ol gel, güzele doğruya dememiş  
 
1950
28.01.2023 17:03
Orta Asya’da gelen gerçek Türkler göçerler, yani Anadolu Alevileri, ne hikmetse çakma Arap kültürüne sahipler, kendilerini sanıyor, bakın Mevlana, Hacıbektaş, Yunus, Pir Sultan, diğer efsaneler hepsi  
 
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