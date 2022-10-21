Kılıçdaroğlu: Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun süt dökmüş kediye döndün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘adaylık’ çağrısı bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu çağrısına jet bir yanıt vererek ‘televizyonda karşıma çık’ dedi.

“KİMMİŞ KORKAK ERDOĞAN?”

Kılıçdaroğlu, Tokat’ta Erdoğan’a çağrısını yineledi. Twitter hesabından ‘arzu edersen promterını da al’ dediği anların görüntüsünü paylaşan Kılıçdaroğlu, şu notu düştü:

“Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?”

Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nun çağrılarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIK ÇAĞRISINDAKİ CÜMLELERİ

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu cümlelerle çağrıda bulunmuştu:

"Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Hayallerinle arana engel koyanlar kimlerse söyle, onlara karşı omuz omuza birlikte mücadele edelim. Gerekiyorsa altılı masadaki görünen ortaklarını da masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim."

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAMAMASI KONUSUNDA İSE ERDOĞAN ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI

"Şu hale bakar mısınız? Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış, daha ortada cumhurbaşkanı adayları yok. Bugün bir aday belirlemeyi dahi beceremeyenlerin, yarın dünya siyasetinin kurtlar sofrasında ülkemizin ve milletimizin haklarını, çıkarlarını, geleceğini nasıl temsil edeceklerini doğrusu merak ediyoruz. Bugün 'Adayımız şu isimdir.' deme iradesini gösteremeyenlerin, her birinin ardında küresel güçlerin olduğu terör örgütlerinin tepesini ezme kararlılığını nasıl sergileyebileceklerini doğrusu merak ediyoruz. Bugün cumhurbaşkanı adayını açıklama cesaretini sergileyemeyenlerin, küresel ekonomik krizin giderek daha da sertleşecek fırtınasından ülkemizi nasıl sağ salim çıkartacaklarını doğrusu merak ediyoruz.

Kürsüye çıkıyor, 'Ya benimle olun, ya önümden çekilin' diyor, efeleniyor. Milletin huzuruna çıkıp açıkça 'Cumhurbaşkanı adayıyım' deme delikanlılığını gösteremeyenlerin, ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyoruz. Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim. Esasen buradaki 'Merak ediyoruz' ifadesini sözün gelişi kullanıyoruz. Bunlarda öyle bir dert de öyle bir niyet de öyle bir hazırlık da öyle bir çaba da olmadığını oturuşlarından, kalkışlarından, ağızlarının çalımından, her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından zaten anlıyoruz."