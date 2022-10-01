Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken adaylık açıklaması. Vatandaşların sorusunu yanıtladı

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantının ardından esnafı ziyaret etti.

İmamoğlu, Ordu merkezdeki yurttaşların sorunlarını dinledi.

İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada vatandaşların cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusu üzerine; “Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek” dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ORDU ÇIKARMASI

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün Ordu'da bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın sonuç bildirisini açıkladı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları ortak bildirisinde "İktidarı bir kez daha uyarıyoruz" denilen açıklamada, "Bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla durmayacağız" denildi.