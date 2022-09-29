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  • ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi

ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Gültekin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için görüşme yaptığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı…

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 20:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi

ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Danışmanı Volkan Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirmediğini aktardı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İYİ Partili bir grubun aday olması için CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teklif ve telkinde bulunduğunu "Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa ‘Evet’ diyeceğini söylüyor. Yani, Abdullah Gül stratejisi izliyor” diye yazmıştı

ABB’DEN AÇIKLAMA "GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

Hiçbir kişi ya da grupla görüşülmediğini belirten Gültekin’in paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:

"Bir haber kaynağının, gazeteci Sayın İsmail Saymaz’a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır."

İşte o paylaşımlar:

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