CHP'deki başkanlık yarışında kim kimi destekleyecek?

Koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu’nun bayrak açacağı iddialarının ardından kimin hangi ismi destekleyeceğine dair yeni iddialar ortaya atıldı.

CHP'deki başkanlık yarışında kim kimi destekleyecek?

CHP'deki başkanlık yarışında kim kimi destekleyecek? Kulislerden sızdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesi partide tartışmalara neden olurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na rakip olacağı değerlendiriliyor.

Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, yayın esnasında yaptığı değerlendirmede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in İmamoğlu'nu destekleyeceğini iddia etti.

“ANKARA, ADANA, MERSİN İMAMOĞLU’NUN YANINDA”
"İmamoğlu yola çıktı, diğer büyükşehir belediyeleri ne yapacak?" sorusunu yönelten Portakal, şöyle devam etti:

"Mesela Adana, Mersin'in İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor. İzmir rüzgara göre hareket eder diyorlar. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile yol yürüyebileceği söyleniyor. Bunlar bana söylenenler, katılırlar katılmazlar, sadece iletiyorum, biz de bir iki konuşma yaptığımız için. Eskişehir'in Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alacağı söyleniyor. Aydın ve Muğla'nın ortada olduğu söyleniyor."

KİM KİMİ DESTEKLEYECEK?
Portakal, parti içindeki dağılımla ilgili ise şunları kaydetti:

“Özgür Özel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceği; Gökhan Zeybek, Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un İmamoğlu'ndan yana tavır alabileceği de söylenmekte."

“OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLABİLİR”
Parti içinde olağan kurultaya kadar bu işin gitmeyeceğini dillendirenlerin olduğunu belirten Portakal, “Yani olağanüstü bir kurultay da olabilir. 1277 delegesi varmış CHP'nin. 177'si doğal delege diyorlar, bunlar genel başkan, MYK, disiplin kurulu, parti meclisi, milletvekili. 1100 kişi de il ve ilçelerden seçilen delegeler. Yarından bir fazlasını aldıktan sonra zaten olağanüstü kurultaya gidebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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