Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız

28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından başarısız olan muhalefet, kendi içinde sorumluları aramaya devam ediyor.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan sert eleştiriler geldi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na seslenerek, , “Lütfen ama lütfen size yakışır şekilde partiyi olağanüstü kongreye götürüp, bırakınız” ifadelerini kullandı.

Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"PARTİ SİZİN PARTİNİZ DEĞİL, ATATÜRK’ÜN PARTİSİ"

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Hadi diğer seçimleri bir tarafa bırakalım, bu seçimde 6’lı masa kurdunuz ve 4 genel başkana siyasi rüşvet verdiniz. Kendinizi aday ilan ettirdiniz. Seçim kaybından sonra bırakmamak için kendiniz ve padişahlık döneminden bu yana sürekli ülke yönetiminde bulunan Faik Öztrak ve ailesi dışında herkesi suçladınız. Eren Erdem başkanlığında bir siyasi trol bölüğü kurdunuz. Gitmem Allah gitmem diyorsunuz. Parti sizin partiniz değil, Atatürk’ün partisi. LÜTFEN AMA LÜTFEN SİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE PARTİYİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GÖTÜRÜP, BIRAKINIZ.”

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