İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na ilk defa baş kaldırdı. Her cümlesinin satır arasında mesaj verdi

Kılıçdaroğlu'na baş kaldıran İmamoğlu, “Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na ilk defa baş kaldırdı. Her cümlesinin satır arasında mesaj verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerinin ardından yaptığı 'değişim' çıkışını yineledi.

CHP'nin MYK'deki görevlendirmelerine atıf yapan İmamoğlu, “Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz” sözlerini kullandı.
Toplumun değişim istediğini ifade eden İmamoğlu, "Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DEĞİŞİMİ SADECE BEN DEĞİL TOPLUM İSTİYOR"

"Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda 3 kez üst üste seçim kaybettik, Cumhurbaşkanı seçimi kaybettik. Bu seçimden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP, Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi partisidir.

Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partilerin hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirdim. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız."

"GÖREV ALMAKTAN ÇEKİNMEM"

Konuşmasının ardından bir basın mensubunun "Sayın Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüştünüz, daha sonra geçtiğimiz günlerde bir görüşmeniz daha oldu. Sizin 'Bu değişim sürecine liderlik etmekte gönüllüyüm' dediğiniz konuşuluyor. Bu değişime liderlik etme konusunda 'ben varım' diyor musunuz? sorusuna şu yanıtı verdi.

"Elbetteki tüm duygu ve düşüncelerimi geniş kapsamlı şekilde kendisi ile paylaştım İdeallerim uğruna her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmaya devam edeceğim. Süreci takip ediyorum."

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