Candaş Tolga Işık Kılıçdaroğlu’na başkaldıran İmamoğlu yerine aday yapılacak ismi açıkladı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül isminin dillendirilmeye başlandığını iddia etti.

Partilerde yerel seçim trafiği başlarken, cumhurbaşkanı seçim sonucunun da yankıları sürüyor.

İmamoğlu'nun seçim sonrasında "değişim" mesajını dikkatleri çekmesinin ardından Işık, Twitter hesabından şu kulisi aktardı:

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!

SARIGÜL: BÖYLE BİR ADAYLIK SÖZ KONUSU DEĞİL

Candaş Tolga Işık bir sonraki paylaşımında ise Sarıgül’den söz konusu iddialara yönelik gelen cevabı aktardı:

Az önce Mustafa Sarıgül aradı, "Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı. Ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam! Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor" dedi.

İMAMOĞLU’NDAN DEĞİŞİM MESAJI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP MYK'nın değişimine atıfta bulunarak, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişim ihtiyacını toplum istiyor; kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" açıklamasını yaptı.