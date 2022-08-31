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Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, 2023 cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül’ün aday olabileceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Erdem, kurulların gündeminde olan Abdullah Gül’ün, adaylığının söz konusu dahi olmadığını belirtti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:43
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:47
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CHP'den Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama

Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
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11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun bir zaman sonra ortaya çıkarak milli bayramlara katılmamasına ilişkin eleştirilere yanıt verdiği video sosyal medyada gündem oldu. Gül “Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım” ifadelerini kullanmıştı.

Gül’ün bu çıkışının 2023 seçimlerinde yeniden aday olmak istediği şeklinde yorumlanmasına neden olurken CHP’li Eren Erdem ise partinin hiçbir kurulunda Abdullah Gül’ün adaylığının tartışılmadığını vurguladı.

“ADAYLIĞI SÖZ KONUSU DAHİ DEĞİLDİR”

Eren Erdem, Abdullah Gül’ün söz konusu aday olabileceği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem “Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal ve tüzel kişiliğini temsil eden kurulların gündeminde Abdullah Gül’ün adaylığı söz konusu dahi değildir.” dedi.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6’lı masaya önereceği ismin Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ve ortak aday olunması halinde 13. Cumhurbaşkanı olacağını kaydetti.

Erdem “Cumhuriyet Halk Partisinin 6’lı masaya önereceği Cumhurbaşkanı adayı; Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ve ortak aday olması halinde; 13. CB olacaktır” dedi.

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Temel Mağdur
31.08.2022 10:53
Hangi kurulların gündeminde? AKP yi başımıza musallat eden kurullarsa chp nin sözü dinlenmez.  
 
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