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  • Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı Abdullah Gül'den 'Yarın 30 Ağustos çok şükür hasta değilim' çıkışı geldi. Gül hangi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı Abdullah Gül'den 'Yarın 30 Ağustos çok şükür hasta değilim' çıkışı geldi. Gül hangi törenlere katılmamıştı?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevi boyunca milli bayramlarda yapılan devlet törenlerine katılmamasıyla ilgili eleştiriler üzerine sosyal medyadan videolu bir açıklama yaptı. İşte Gül'ün katılmadığı törenler.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:39
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:29
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Seçimler yaklaştı Abdullah Gül'den ''Yarın 30 Ağustos çok şükür hasta değilim'' çıkışı geldi. Gül hangi törenlere katılmamıştı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı Abdullah Gül'den 'Yarın 30 Ağustos çok şükür hasta değilim' çıkışı geldi. Gül hangi törenlere katılmamıştı?
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"Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" notuyla paylaşılan videoda Gül, “Katılmam gereken tüm bayramlara katıldım.” iddiasında bulundu.

Gül, 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayramlara katıldığını söyleyerek, ”7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum.” dedi.

Gül’ün açıklamaları şöyle:

“Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı. Bunları yalanlamaya zül kabul ettim. Ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler. Buna inanmaya başladılar. O zaman böyle bir açıklama yapmaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Ben önce 30 Ağustos Bayramları’nın resepsiyonları Ordu Evleri’nde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı onları uhdeme aldım. Ve Çankaya’da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur. Kırgızistan’daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği on askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yararlıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım. Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı. Ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

ABDULLAH GÜL HANGİ TÖRENLERE KATILMADI?

Oda TV'de yer alan habere göre, 2011 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için verilecek resepsiyon gerçekleşen Van Depremi nedeniyle iptal edilmişti. Fakat Gül, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlunun Sheraton Oteli'ndeki nikahında şahitlik yaptı.

Gül, ayrıca 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir’de düzenlenen törenlere katılmadı.

30 Ağustos 2012 tarihinde Abdullah Gül, kulak rahatsızlığı nedeniyle Zafer Bayramı’nda yapılan törenlere katılmadı ve resepsiyon iptal edildi.

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Abbas
29.08.2022 16:51
Cumhurbaşkanlığından ayrılınca turp gibi oldu, Allah sıhhat versin !!!  
 
Ercan İlgaz
29.08.2022 16:51
Yarın giydirin simokinini götürün.  
 
İzmirli
29.08.2022 16:50
Yargılanma korkusu sarmış arkadaşı  
 
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