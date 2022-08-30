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Canlı yayında Abdullah Gül görüşmesini anlattı. Yarın 30 ağustos çok şükür hasta değilim açıklamasının ardındaki gerçek ortaya çıkıyor

Sosyal medya hesabından, “Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta değilim.” diyerek Cumhurbaşkanlığı döneminde resmi bayramlarda hasta olduğu için katılmadığı iddialarını reddeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:31
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:38
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'Yarın 30 ağustos çok şükür hasta değilim' açıklamasının ardındaki gerçek ortaya çıkıyor: Canlı yayında Abdullah Gül görüşmesini anlattı

Canlı yayında Abdullah Gül görüşmesini anlattı. Yarın 30 ağustos çok şükür hasta değilim açıklamasının ardındaki gerçek ortaya çıkıyor
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TV100'de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında gazeteci Şaban Sevinç 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

OdaTV’de yer alan habere göre Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor." dedi.

İDDİA: ABDULLAH GÜL: “BANA OY VERMEYECEKLER DE TAYYİP’E Mİ VERECEKLER?”

Abdullah Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

CHP'li vekil: "Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer."

Gül: "Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?"

CHP'li vekil: "Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler."

GÜL: "KEMAL BEY’İN TÜRKİYE’DE KAZANMA ŞANSI YOK"

Gül: "O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar."

Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

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Mustafa Kökkılıç
30.08.2022 11:37
Siz her milli bayramda hastane odasında resim paylaştınız. Millet ile alay etmeyi , oynamayı bırakın artık. O makama yakışan bir kişi elbet gelecektir.  
 
Birisi
30.08.2022 11:29
Yemezler Abdullah Bey!  
 
Kemalist CHP li
30.08.2022 11:19
Güle e Asla oy vermem madem Meral hanım Başbakan lığa talip Kemal bey ve Temel bey geriye kalıyor güle vereceğime Temel beyi tercih ederim dürüst ve liyakatli  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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