Canlı yayında Abdullah Gül görüşmesini anlattı. Yarın 30 ağustos çok şükür hasta değilim açıklamasının ardındaki gerçek ortaya çıkıyor

TV100'de yayınlanan “Taksim Meydanı” programında gazeteci Şaban Sevinç 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

OdaTV’de yer alan habere göre Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor." dedi.

İDDİA: ABDULLAH GÜL: “BANA OY VERMEYECEKLER DE TAYYİP’E Mİ VERECEKLER?”

Abdullah Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

CHP'li vekil: "Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer."

Gül: "Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?"

CHP'li vekil: "Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler."

GÜL: "KEMAL BEY’İN TÜRKİYE’DE KAZANMA ŞANSI YOK"

Gül: "O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar."

Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"