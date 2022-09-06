Abdullah Gül cephesinden cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en net açıklama

Cumhurbaşkanı adaylığında ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır" denildi.

EREN ERDEM "SÖZ KONUSU DAHİ DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Eren Erdem, Abdullah Gül’ün söz konusu aday olabileceği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem “Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal ve tüzel kişiliğini temsil eden kurulların gündeminde Abdullah Gül’ün adaylığı söz konusu dahi değildir.” dedi.