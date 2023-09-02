CHP’den danışman ‘Mahpeyker’ ile ilgili bir açıklama daha

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığı iddia edilen AKP aday adayı Perinaz Mahpeyker Yaman’la ilgili CHP’den bir resmi açıklama daha geldi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP’ye ve Atatürk’e hakaretler yapan Perinaz Mahpeyker söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını söylemişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP’den resmi bir açıklama yapılarak Perinaz Mahpeyker’in danışman olarak hiç atanmadığı kaydedildi. ,

CHP’den yapılan açıklamada “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İşte CHP’nin Perinaz Mahpeyker açıklaması:

Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir.

O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaman'ın CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na ve Atatürk'e hakaret ettiği ortaya çıkmasının ardından büyük tepki toplamıştı. Batmanlı bir aşiretin üyesi olan iş kadını Yaman, medreselyer için 'kıymetli irfan yuvası' diyor, çocukların buralarda 'ilim-irfan' öğrenmesini savunmuş. Ayrıca osyal medyadaki paylaşımlarında kimi zaman Said Nursi’yi, kimi zaman Mahmut Ustaosmanoğlu’nu güzellikle anmaktan geri durmamış.

EREN ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Eren Erdem açıklama yaparak, "Böyle bir isim ataması söz konusu değil. Bu nasıl gündem oldu bilmiyorum. Genel Merkezimizde Perinaz Mahpeyker diye bir genelgemiz yok. 4 Haziran’dan sonra danışman kadrosu sıfırdan kuruldu. Bu isimli bir danışman yok" dedi.

O DANIŞMAN AÇIKLAMA YAPTI

Yaman “Benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweettleri ben yazmadım” dedi.

Perinaz Mahpeyker Yaman yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

ÖZÜR DİLERİM. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum

Her şeyden önce benim üzerimden sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o Tweetleri ben yazmadım Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor( işim köylere elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum Ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum

Evet doğrudur yıllarca Ak Partiyi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiç bir zaman cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir’i hep ziyaret ederim

Ve onurla ziyaret etmişim Ben sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na inandım Bu ülkenin barışa ve huzura kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk partisinde bir nefer olarak çalışmak istedim

Bir 6 çocuk Annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum Tekrar tekrar Benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu Tweetler için Hepinizden özür diliyorum Saygılarımla.