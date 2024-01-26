CHP’den flaş Muharrem İnce açıklaması. İnce'nin talepleri ortaya çıktı

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CHP’den flaş Muharrem İnce açıklaması. İnce'nin talepleri ortaya çıktı
Muharrem İnce’nin yerel seçim kararına CHP’den flaş yanıt geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP ile yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını belirterek kendi adayları ile seçime gireceklerini açıklamıştı. Daha önce Memleket Partisi ile CHP’nin başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ittifak yapma ihtimali gündeme gelmiş ve iki partinin yetkilileri arasında görüşmeler olmuştu.

İnce yaptığı açıklamada İstanbul için 3 adaylarının olduğunu belirterek önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını söylemişti.

İnce, “CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı

CHP’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Muharrem İnce’nin açıklamalarına CHP’den flaş yanıt geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi ile CHP arasında yapılan müzakerelerde konuşulanları açıklayarak İnce’ye yanıt verdi. İnce’nin basın toplantısında dile getirdiği ‘İlkesel duruşu’ müzakere masasında dile getirmemesine dikkat çeken Yücel, “Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu” ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür. Bu görüşmeler esnasında, "İlkesel duruş" konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik.

Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu.

Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı.

Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.”

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