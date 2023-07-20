CHP'den flaş Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün “tedbirli” olarak “kesin çıkarma cezası” istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı.

Özcan’ın bugün Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma vermesi gerekiyordu ancak, Özcan hasta olduğunu belirterek 4 günlük rapor sundu.

Özcan, hastalığı gerekçesiyle savunma vermeye gelmedi. Özcan'dan 26 Temmuz’da savunma almaya karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Kesin ihraç talebiyle CHP’de disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı.

CHP Genel Merkezi önünde partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalar yapan Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya partiden atılmasından bir gün önce istifa edeceğini “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim” sözleriyle açıklamıştı.

CNN Türk’te bir yayına katılan Tanju Özcan, Altaylı’ya verdiği demece ilişkin arkadaşlarının uyarısıyla duygusal bir tepki verdiğini anladığını belirtirken istifa etmeyeceğini söylemiş ve “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.” demişti.