CHP'den flaş Tanju Özcan kararı

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 26 Temmuz’da savunma alınmasına karar verildi.

CHP'den flaş Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün “tedbirli” olarak “kesin çıkarma cezası” istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için toplandı.

Özcan’ın bugün Yüksek Disiplin Kurulu’na savunma vermesi gerekiyordu ancak, Özcan hasta olduğunu belirterek 4 günlük rapor sundu.

Özcan, hastalığı gerekçesiyle savunma vermeye gelmedi. Özcan'dan 26 Temmuz’da savunma almaya karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Kesin ihraç talebiyle CHP’de disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı.

CHP Genel Merkezi önünde partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan açıklamalar yapan Özcan, gazeteci Fatih Altaylı’ya partiden atılmasından bir gün önce istifa edeceğini “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim” sözleriyle açıklamıştı.

CNN Türk’te bir yayına katılan Tanju Özcan, Altaylı’ya verdiği demece ilişkin arkadaşlarının uyarısıyla duygusal bir tepki verdiğini anladığını belirtirken istifa etmeyeceğini söylemiş ve “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.” demişti.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti Güncel
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar Spor
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı Magazin
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Astım ve KOAH hastalarına, ‘orman yangınları’ uyarısı Sağlık
Astım ve KOAH hastalarına, ‘orman yangınları’ uyarısı
Yıkım sırasında çöken bina 1 milyonu aşkın zarara yol açtı Güncel
Yıkım sırasında çöken bina 1 milyonu aşkın zarara yol açtı
Depremzedeler sıcak altında su kuyruğunda. Sahipsiz bırakıldılar Güncel
Depremzedeler sıcak altında su kuyruğunda. Sahipsiz bırakıldılar