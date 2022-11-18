Sarıgül'den ittifak açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Malatya’da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Bir esnafa giren Sarıgül, "Malatya’nın petrolü kayısıdır. Kayısıya sahip çıkalım. Köprülere, otoyollara alım garantisi var da benim kayısıma niye alım garantisi yok? Kayısıya alım garantisini vermeliyiz" dedi.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ DE SUNUYORUZ"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, esnaf ziyaretinin ardından partisinin il teşkilatının açılışını yaparak, basın toplantısı düzenledi. Sarıgül burada şunları söyledi:

“Türkiye Değişim Partisi lobilerde, plazalarda, kulislerde değil halkın içinde, yurttaşlarımızla birlikte siyaset yapan bir partidir. Halkımızı derdini, gündemini en iyi bilen parti Türkiye Değişik Partisi’dir. Türkiye Değişim Partisi sadece eleştirmiyor, çözüm önerilerimizi de beraber sunuyoruz” ifadelerini kullandı. “Bazı okumuş cahiller var” diyen Sarıgül, şunları söyledi:

“Bazı okumuş cahiller, siyaseti onlar gibi yapmamızı istiyorlar. TOGG’un açılışına katıldım diye bu okumuş cahiller bizi eleştirdiler. Oraya ben, devletim adına girdim. Devletimin yapmış olduğu bir yatırımı ve istihdamı desteklemek için gittim. İş ve aş siyaseti yapıyoruz. İş ve aş siyasetini bıraktığımız için Malatya gibi bir şehirde, Türkiye gibi bir ülkede şu anda işsizlik olması beni alabildiğine üzüyor. Ülkemizde maalesef yoksulluk var. Siftah yapamadan dükkânını kapatan esnafımız var. Geçim sıkıntısı var. Bundan sonra kimse kayısı üzerinden siyaset yapmasın. Kayısının siyaseti olmaz. Kayısı, Malatya ve Türkiye’nin gururdur. O nedenle bir kere mahsus olmak üzere kayısının taban fiyatını açıklıyorum. İktidarımızda da ömür boyu aynı şey olmalıdır. Kayısının fiyatı 5 dolar olmalı ve 5 dolarda sabit kalmalı.”

"EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK MODELİNİ UYGULAYACAĞIZ"

Sarıgül, parti olarak ‘Ekonomik Milliyetçilik’ modelini uygulayacaklarını kaydederek, “Türkiye’mizin kurtuluşu ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik milliyetçilik, önce Türkiye’mizin kazanması demektir. Ekonomik milliyetçilik, ‘Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı’ anlayışıdır. Az döviz harcayacağız ama daha çok döviz kazanacağız. Futbolda 8 yabancı, 3 yerli olur mu? Onun yerine 8 Türk, 3 yabancı olacak. Son 1,5 yılda 225’in üzerinde yabancı futbolcu almışız, 800 milyon doların üzerinde onlara para vermişiz ve o paralar ne yazık ki boşa gitmiş. O parayı Malatyaspor’un altyapısına verseydik, binlerce genç çıkardı. O nedenle 8 yabancı futbolcuya doğru bakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"5T FORMÜLÜNÜ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sarıgül, 5T formülünü hayata geçireceklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Tarıma, turizme, teknolojiye ve tekstile büyük önem vereceğiz. Bugün 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti yoruldu, artık enerjisi kalmadı. AK Parti heyecandan uzaklaştı. Yeni bir enerji ve hayat sahasına ihtiyaç var. İnşallah Türkiye’mizi bu durumdan çıkaracak olan parti, Türkiye Değişim Parti’sidir. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; meyvesiz ağacı boşa sallamayın, denenmişleri bir daha denemeyin. Biz, liyakatli ve ehliyetli kadrolarımızla Türkiye’yi yönetmeye en hazır partiyiz.”

"TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İSMİYLE KALMALIDIR"

Sarıgül, bir gazetecinin “MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği’nin isminin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesi söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Devlet Bahçeli’nin hangi duygularla söylediğini biliyorum. O söyleminin altında ulusal birlik, bayrağımıza ve toprağımıza bağlılık var. O duyguları anlayabiliyorum ama Türk Tabipleri Birliği çok değerli bir kuruluştur. Zaman zaman bireyler kişisel olarak hata yapabilir ama bunu bir kuruma mal etmek doğru değildir. Türk Tabipleri Birliği ismiyle en güzel şekilde kalmalı, ulusal birlikten yana, bayrağımıza ve toprağımıza bağlı, inançlarımıza saygılı bir yönetim modeli orada mutlaka ve mutlaka oluşmalı” cevabını verdi.

"BİZ, DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMDEN YANAYIZ"

Sarıgül, "Herhangi bir ittifak içerisinde yer alacak mısınız?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Biz, demokratik parlamenter sistemden yanayız. Başkanlık sisteminin Türkiye şartlarına ve koşullarına çok büyük bir fayda getirmediğine inanan bir partiyiz. Biz, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento ve bağımsız yargıdan yanayız. Bu seçim sisteminde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği yapılması lazım, bunu son derece doğru buluyoruz. Ama siyasette her zaman iki iki daha dört etmez. Bu noktada görüşmelerimiz, çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi makam ve mevki için kurulan bir siyasi parti değil."