CHP’den Kılıçdaroğlu için ‘Hele bir gel’ klibi: Geleceğim

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili CHP’den yeni bir video paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geleceğim, seçimlerden sonra geleceğim. Helal lokmasını ağzından aldığınız vatandaşın hakkını, hukukunu sormak için geleceğim. Yemin olsun ki kaçacak delik bulamayacaksınız” sözlerine yer verilen videoda Pinhani grubunun “Hele bir gel” isimli şarkısı kullanıldı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Deniz Demir, “Kucaklaşmanın, adaletin, özgürlüğün, barışın zamanı geliyor. Uzundur beklediğimiz o güzel gün geliyor. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor” ifadelerini kullandı.

Videoyu CHP milletvekili Muharrem Erkek ve birçok CHP’li de resmi hesabından paylaştı