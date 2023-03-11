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CHP’de aday olmak isteyenler için kritik tarih belli oldu

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi CHP’de milletvekilliği aday adaylığı başvurusu, pazartesi başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi…

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 20:26
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CHP’de aday olmak isteyenler için kritik tarih belli oldu

CHP’de aday olmak isteyenler için kritik tarih belli oldu
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CHP'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu, 13 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

Partide, milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi.

ADAYLIK İÇİN İSTENEN ÜCRET BELLİ OLDU

Genel sekreterlikten il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak. (AA)

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