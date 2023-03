TÜMYAD’tan deprem bölgesine örnek çadır kent. Elektrik ve su sıkıntısı yok

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

TÜMYAD Genel Başkanı Salih Kılıç ile Kahramanmaraş merkezli depremi sonrası Hatay’da gerçekleştirdikleri faaliyetleri konuştuk.

“ÇADIR KENTE SU TESİSATI KURDUK”

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirten Kılıç, “Hatay Belen’de dostlarımıza tarafından bize tesis edilen 3, 4 dönümlük kurduğumuz çadır kentte bugün 40 aile olmak üzere 139 kişi kalmakta. Çadır kentimize su tesisatı çekildi. 8 kadın 8 erkek olmak üzere 16 mobil tuvaletimizde sular akıyor. Kanalizasyon giderini ise çadır kentte 700, 800 metre uzaktaki orman içerisindeki bir bölgeye kadar uzattık.

HER ÇADIRA BAZA VE ÇEKYAT

Su tesisatı yanında şu an elektrik tesisatı çekiliyor çadır kentimize. Kentin kenarına büyük jeneratörler kurulurken çadırlar arasına elektrik direkleri dikiliyor. Orayı küçük bir şehir gibi kuruyoruz. Diğer taraftan çadırların içerisine elektrik ve normal sobaların yangın çıkarması nedeniyle üflemeli ısıtıcı aldık. Konteynerlerden birini çocuklarımız için oyun alanı olarak inşa ederken her çadırın içerisine çekyat ve baza koyduk. Ailelerin isteğine göre çift kapılı dolap almayı düşünüyoruz. Elektrik bağlandıktan sonrada her çadıra internet bağlantısı kurulmasına ilişkin anlaştık. Kuracağımız 200 metrekarelik otağ çadırımızı yemek yapılması için kullanacağız” dedi.

“NEREDE ÇADIR İHTİYACI VARSA GÖNDERİYORUZ”

Kılıç çadır kentin dışında ihtiyaç sahiplerine de yardım ettiklerini belirtirken “Kırhan, Samandağ, Arsus her nerede çadır ihtiyacı varsa oraya çadır gönderiyoruz. Bugüne kadar 100’den fazla çadır dağıttık. 25+25 olmak üzere 2 partide toplam 50 çadırımızı daha bölgeye gönderiyoruz. 500’e yakın seyyar tuvaleti bölgeye götürdük. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için 12 tane akülü araç, 30’a yakın manuel araç götürdük bölgeye. Bugün yola çıkacak 26 tonluk yardım tırımızda bölgeye ulaştıracağımız yardımlara elimizden geldiğince devam edeceğiz” dedi.