Erdoğan'dan milletvekilleri ve bakanlara ‘enflasyon’ talimatı: Seçime kadar süre verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleri ve bakanlarla AKP Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre; Erdoğan'ın gündeminde fahiş fiyat artışları, esnafların yaşadığı kredi sorunları, çiftçiler ve meclis çalışmaları vardı. Erdoğan, milletvekillerinin illerindeki sorunları dinledi, vekillere ve bakanlara alanlarıyla ilgili talimatlar verdi.

ERDOĞAN'DAN ESNAFLARIN KREDİ MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN TALİMATI

Erdoğan, milletvekillerine, “seçime kadar illerinizdeki eksikleri giderin sorunlara odaklanın” talimatı verdi. Toplantıda seçime yönelik çalışmalar da konuşuldu. Milletvekilleri illerindeki öne çıkan sorunları anlattı. Ortak sorunlardan biri son dönemde özellikle esnafın kredi şikayetlerinin artması oldu. Esnafların kredi konusunda sıkıntı yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan bakanlara bu konuda kısa sürede bir çalışma yapılsın talimatı verdi.

"FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE KONUSUNDA SOMUT ADIMLAR ATMAK İÇİN ÇALIŞILSIN"

Vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları sıklıkla dile getirdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatla mücadele konusunda neler yapılıyor diye sorduğu ve bu konuya ağırlık verilsin talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, bakanlara seçime kadar enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusunda somut adımlar atmak için çalışılsın dedi.

Şikayetlerden biri de çiftçilerin durumuna yönelikti. Toplantıda mazot fiyatları ve çiftçilerin giderleri ile ilgili illerden çok şikayet geldiği de belirtildi. Erdoğan'ın bir talimatı da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye oldu. Kirişci'ye bu konuda yapılan çalışmalar soruldu. Çiftçiye yönelik yeni düzenlemeler yapılsın talimatı verildi.

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden illerdeki çalışmaların yanı sıra Meclis çalışmalarına da etkin katılmalarını istedi. Meclisin kapalı olduğu günlerde 'illere yoğunlaşılsın' talimatı verdi. Erdoğan ayrıca, boş polemiklerle değil icraatla öne çıkılsın, dedi. Söylemlere dikkat edilmesi konusunda da partilileri uyardı.

Son dönemde AKP'den ayrılıyor mu söylentileriyle gündeme gelen Mehmet Kasım Gülpınar'ın da toplantıya katıldığı öğrenildi. Erdoğan Gülpınar’la da özel olarak konuştu, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.