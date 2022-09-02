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  • Sürekli açık veren SGK bu kez de samanlığı ihaleyle satılığa çıkardı. CHP’li Gürsel Tekin: SGK’yı hani Kılıçdaroğlu batı

Sürekli açık veren SGK bu kez de samanlığı ihaleyle satılığa çıkardı. CHP’li Gürsel Tekin: SGK’yı hani Kılıçdaroğlu batırmıştı?

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mersin'de 73 bin liraya bir samanlığı ihaleyle satılığa çıkardı. Kurumun resmi sitesinden paylaşılan bu duruma CHP’li Gürsel Tekin tepki gösterdi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 19:50
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CHP'li Gürsel Tekin SGK'nın ihale usulüyle samanlık satmasına SGK'yı hani Kılıçdaroğlu batırmıştı diyerek tepki gösterdi

Sürekli açık veren SGK bu kez de samanlığı ihaleyle satılığa çıkardı. CHP’li Gürsel Tekin: SGK’yı hani Kılıçdaroğlu batırmıştı?
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Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) Mersin’de 73 bin TL’ye bir samanlığı 18179 ilan numarasıyla ihale yöntemiyle satılığa çıkardı.

İlk ihalenin 9 Eylül ikinci ihalenin ise 16 Eylül'de yapılacağı bilgisi verilirken ilan bilgilerine göre samanlığın teminat bedeli olarak ise 5 bin 475 lira fiyat biçildi.

“SATMADIKLARI BİR SAMANLIK KALMIŞTI”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelirleri, giderlerini karşılayamamaya, sistem açık vermeye devam ediyor. Kurumun mali istatistiklerine göre AKP hükümetleri döneminde (2003-2021) bütçe açığı toplam 500 milyar lirayı buldu. Açığı kapatmak için samanlık bile satmaya başladılar. Satmadıkları bir samanlık kalmıştı, hayaldi gerçek oldu” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürebilirliğinin sıkıntıda olduğu artık gizleyemiyorlar. ‘Açık ve kara delikleri kapatıyoruz, devrim yaptık’ diye sundukları sosyal güvenlik sisteminin samanlık satar hale geldiğini görüyoruz. Sosyal güvenlik sistemini şirket gibi gören iktidar sahipleri bilmelidirler ki, bu ’açıktan’ genel müdürler değil, uygulanan politikalar, hükümetler-iktidarlar sorumludur” değerlendirmesini yaptı.

“AKP İKTİDARDA”

Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün eylül ayı içinde yapacağı ihaleyle samanlık satacağını belirten Tekin, “İhale ilanına göre, samanlık olarak kullanılan taşınmazın üçte bir hissesi 73 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. AK Parti iktidarda. Görüyoruz ki 20 yıldır bu ‘açıkları’ kapatacak bürokrat, genel müdür henüz bulanamadı. Kim SGK’yı bu hale getirdi?” dedi.

“SGK SAMANLIK SATAN BİR DURUMA GELMİŞTİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK yıllarını hatırlatan Tekin, şunları söyledi:

“Kemal Kılıçdaroğlu, görev yaptığı 1992 ila 1999 yıllarında SSK’nin toplam açığı 2,6 milyar, oysa AKP iktidarı döneminde 2003-2021 yılları arasında SGK’nın toplam 500 milyar, AKP’nin açığı, Kılıçdaroğlu döneminin yaklaşık 200 katı. Biz, SGK daha iyi yönetilirse elbette bundan memnun oluruz. Ancak SGK aynen Türkiye gibi, iyi yönetilemediği için bugün samanlık satan bir duruma gelmiştir. Açığı kapatmak için samanlık bile satmaya başladılar. Satmadıkları bir samanlık kalmıştı, hayaldi gerçek oldu. SGK’nın mali yapısı telafisi mümkün olmayan bir noktaya taşınmıştır. Sonuç ve rakamlar bunu göstermektedir. SGK ile Sayın Genel Başkanımızın görev yaptığı döneme dair, kamuoyunda bilgi kirliliği yaratanlar ve gerçekleri tersyüz edenler ile çarpıtanlara şimdi sormak istiyorum, samanlık satarak mı SGK’nın borçlarını kapatacaksınız? ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diye başlayıp ‘SSK’yı kim batırdı’ diye devam eden yönetenlere hatırlatmak isterim." (ANKA)

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Ramiz Ağa
2.09.2022 19:54
Kınadığın herşey başına geliyor akp  
 
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