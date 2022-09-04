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CHP'li Karabat'tan büyük suçlama. Sporda reklam vurgunu iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 2019 raporunda reklam bedeli altında 2013-2019 arasında 5.8 milyar TL’lik harcama yapıldığını iddia etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 09:52
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CHP'li Karabat'tan büyük suçlama. 5.8 milyar TL'lik servet transferi

CHP'li Karabat'tan büyük suçlama. Sporda reklam vurgunu iddiası
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Bakanlığın 2020 raporunu örnek göstererek özel gelir olarak tahsil edilen 1 milyar 653 milyon 446 bin TL’nin amacı dışında kullanıldığına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, gelir olarak gidilmesi gereken paranın nereye harcandığının bilinmediğine dair değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Sayıştay raporları üzerinden “sporda reklam ödemeleri adı altında vurgun yapıldığını” açıkladı.

Bakanlığın 2020 raporuna gönderme yapan Karabat, “Burada özel gelir olarak tahsil edilen 1 milyar 653 milyon 446 bin TL’nin maksadı dışında kullandığı tespitini görüyoruz. Gelir olarak kaydedilmesi gereken paranın nereye harcandığı meçhul” yorumunu yaptı.

“SARAYA YAKIN MECRALARA KAYNAK AKTARILIYOR”

Spor Toto Başkanlığı’nın 2019 raporundaki “Reklam giderleri için önemli tutarlarda bütçe ayrılması” başlıklı tespite değinen Karabat, “Spor Toto, reklam bedeli altında 2013-2019 arasında 5.8 milyar TL’lik harcama yaptı. Reklam gideri ile kamufle edilen aslında bir servet transferi. Başta AKP’li belediyelerin elindeki spor tesisleri olmak üzere saraya yakın mecralara kaynak aktarılıyor."

“MÜTEAHHİTLER ZENGİN EDİLİYOR”

“Reklam adı altında yandaş müteahhitler zengin ediliyor. Yedi yılda yaklaşık 6 milyarlık ‘reklam’ harcaması hakkında Sayıştay, ‘Farklı ödemeler arasında makul bir denge ya da ödeme ile reklam faaliyeti arasında rasyonel bir ilişki veya orantı bulunmadı’ tespitini yapıyor. Burada kaynakların adil dağıtılmadığı da söz konusu” ifadelerini kullandı.

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