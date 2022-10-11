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  • 'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu

'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu

Türkiye Raporu, 6 anket firması; Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 16:12
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İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu: 'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar

'Anketlerin anketinden' flaş sonuçlar: İttifaklar bu araştırmayı bekliyordu
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Türkiye Raporu geçen ay yayımlanan anketlerin ortalamasını kamuoyuyla paylaştı. 

Kararsızlar dağıldıktan sonra ittifakların ortalamasını açıklayan Türkiye Raporu, Aksoy, Optimar, MetroPOLL, Area, Yöneylem ve ORC araştırma şirketlerinin anket çalışmalarını ele aldı.

AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 39,2 olarak hesaplanırken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 41,5 olarak ölçüldü.

HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,3 olarak hesaplanırken yüzde 7 barajını geçtiği görüldü.

Kararsızlar ve diğer partilerin oy oranı yüzde 9'da kaldı.


 

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Ss
11.10.2022 16:19
Ülke batmış işgal edilmiş dış politikada rezil olmuşuz yolsuzluk hırsızlık lağım olmuş akıyor hala %39 oy alıyorsa akp vallahi yazık bu ülkeye gerçekten tazık  
 
Abbas
11.10.2022 16:19
İyi partinin Kılıçdaroğlu’na bunca soğuk davranmasına rağmen çok iyi sonuç, aksi olsa 60/40 olur  
 
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