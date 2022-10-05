Flaş... Flaş... CHP’den Erdoğan’a başörtüsü yanıtı. Erdoğan karşı teklif yapmıştı

Başörtü tartışmaları sürüyor.

Erdoğan, AKP grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun başörtü açıklamalarıyla ilgili teklifi yasayla değil anayasayla çözme teklifinde bulunmuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını eleştirdi. “Sözünün arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtü tartışmaları sonrası yaptığı açıklamaya eleştirilerde bulundu. Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüyle ilgili verecekleri kanun teklifinin AK Parti'de rahatsızlık yarattığını söyledi.

"AKP’DE RAHATSIZLIK YARATTI"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Meclis’e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP’de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!”