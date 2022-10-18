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  • CHP'li Özgür Özel'den Bakan Dönmez'e zehir zemberek sözler. Kürsüye vura vura konuştu

CHP'li Özgür Özel'den Bakan Dönmez'e zehir zemberek sözler. Kürsüye vura vura konuştu

TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e "Sizde şu kadar onur varsa istifa edin" dedi…

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 18:01
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Kürsüye vura vura istifaya çağırdı. CHP'li Özgür Özel'den Bakan Fatih Dönmez'e zehir zemberek sözler

CHP'li Özgür Özel'den Bakan Dönmez'e zehir zemberek sözler. Kürsüye vura vura konuştu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Dönmez, Sayıştay'ın raporuna ilişkin "Sayıştay raporlarında bahsedilen unsurlarla ilgili olarak herhangi bir tespitte bulunulmamıştır. Sayıştay raporu çarpıtılarak metan gazı miktarı yüksek olduğu belirtilmiştir. Kömürdeki metan miktarı ile ocaktaki metan miktarı farklıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden faciasına ilişkin söz aldı.

BAKAN DÖNMEZ’E İSTİFA ÇAĞRISI

Bakan Dönmez'i istifaya çağıran Özel, "41 can ölmüş, civciv değil. Bir gözaltı yok, bir görevden alma yok, yazıklar olsun. Gelip burada pişkinlik yapmak var. Sizde şu kadar onur varsa istifa edin. Grizu patlamaması için sizin gibi bakanların olmaması Erdoğan gibi cumhurbaşkanlarının olmaması lazım" dedi.

Özel'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Soma'da madencilerimiz şikayetlerde bulunuyor demiştik. Kurulmayan komisyon katliamdan 2 hafta kuruldu.

Kendisi elbette ben miyim her şeyin sorumlusu diyecek. Haklı, her şeyi atayan her şeyin sorumlusu. Siz faciadan 24 gün önce madeni ziyaret ettiniz ve şu ifadeleri kullandınız: Soma'dan sonra iş kazaları bıçak gibi kesildi.

Sayın Bakan Soma'dan bu yana 600'ün üzerinde madenci öldü bu ülkede.

Kim Kazım Eroğlu? Kozlu'da 8 işçi öldü ya, 4 yıl hapis cezası almış. Sonra o ceza kravat taktığı için indirilmiş sonra para cezasına çevrilmiş. Siz de çift maaş bağlamışsınız cezayı böyle ödemişsiniz.

Soma'da önce hakime taktınız kafayı, Maraş'tan bir hakim getirdiniz ölenleri suçlu buldu. Hakikaten davayı takip ettiniz.

Soma'dan iki kişi cezaevinde. Aileleri savunan Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı dışında Soma'dan tutuklu yok.

Tedbir almışlar ama facia olmasın diye tedbir almamışlar. Tedbiri facia olunca bizden başka kimse bilgi alamasın diye almışlar.

41 can ölmüş, civciv değil. Bir gözaltı yok, bir görevden alma yok, yazıklar olsun. Gelip burada pişkinlik yapmak var. Sizde şu kadar onur varsa istifa edin.

Grizu patlamaması için sizin gibi bakanların olmaması Erdoğan gibi cumhurbaşkanlarının olmaması lazım"

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