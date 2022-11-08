Yerel basını bitirmek istiyorlar. CHP'li Sertel AKP'nin yeni planını ortaya çıkardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP iktidarı tarafından getirilen ve komisyonda görüşülen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yerel basının tamamen bitirilmek istendiğini söyledi.

Sertel, bu kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılmak suretiyle, bazı ihale ilanlarının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayımlanmasının amaçlandığını belirterek, “Getirilen bu düzenleme yasalaşırsa, gazetelerin resmi ilanları ve dolayısıyla gelirleri önemli ölçüde azalacak, çok sayıda basın kuruluşu da kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemeler, sansüre yönelik adımlar derken şimdi de bunu çıkardılar. Türk basını hiçbir şeyden çekmedi AKP iktidarından çektiği kadar” dedi.

Her türlü zorluğa rağmen ayakta kalma mücadelesi veren, istihdam yaratan yerel basının bu düzenleme yasalaştıktan sonra resmi ilanlarda önemli kayıplar yaşayacağını ve batma noktasına geleceğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“GAZETELER KAPANACAK, GAZETECİLER İŞŞİZ KALACAK”

“AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’in ilk imza sahibi olduğu Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde kamu ihale ilanlarının EKAP üzerinden yayımlanmasının önünün açılıyor. Bu madde geçerse Kamu İhaleleri bundan böyle yerel gazetelerde değil Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayınlanacak. Bu da yerel gazetelerin yüzde 40 civarında gelir kaybına uğraması anlamına geliyor. Yani pek çok gazete kapısına kilit vuracak ve çok sayıda gazeteci işsiz kalacak.

“GAZETELERDEN, GAZETECİLERDEN NE İSTİYORSUNUZ?”

Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, yerel basının idam fermanı anlamına gelen bu maddenin çıkarılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. İktidarda olduğu 20 yıl boyunca basını kontrol altına almaya çabalayan, ekonomik zorluklar ve baskılar nedeniyle çok sayıda gazete ve televizyonun kapanmasına neden olan AKP hükümeti, şimdiye kadar yaptıklarıyla yetinmemiş olacak ki basını bitirecek adımlar atmaya devam ediyor. Gazetecileri hapse attınız, gazeteleri kapattırdınız, ülkemizi basın özgürlüğünde en son sıralara getirdiniz, işsiz gazeteciler ordusu yarattınız. Yetmedi mi? Gazetelerden, gazetecilerden ne istiyorsunuz? Yerel basının yaşamasına, istihdam yaratmasına müdahale ediyorsunuz! Yerel ve yaygın basının özgürce yazacağı, ekonomik anlamda güçleneceği günler oldukça yakın.” (ANKA)