Kılıçdaroğlu’ndan ‘sansür yasası’ mesajı: Merak etmeyin tak diye kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Buluşmaları kapsamında Tokat'ta gençlerle bir araya geldi, taleplerini dinleyip sorularını yanıtladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre genç istihdamının azaldığını, gençlere yeni olanaklar sağlanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda aile destekleri sigortasını hayata geçireceklerini, devletin geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan ailelere, sosyal güvenlik hakkı olarak belli bir gelir güvencesi vereceğini söyledi.

Öğretmenler arasındaki farkı kaldıracaklarını da açıklayan Kılıçdaroğlu, "Ücretli öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var, kadrolu öğretmen var. Örnek vereyim. Kadrolu öğretmen 500 lira alıyorsa, ücretli öğretmen 250 lira alıyor. Aynı işi yaptıkları halde aralarında bir uçurum var. Bu uçurumu da kaldıracağız. Böylece, öğretmenlerin daha fazla istihdam edilmesine olanak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

“KİMSE DÜŞÜNCESİNDEN ÖTÜRÜ HAPSE ATILAMAZ”

Sansür yasasıyla ilgili bir soruya, "Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız. Böyle bir rezalet olur mu? Gençlerin veya herhangi bir kişinin sosyal medyada eleştiri yapması kadar doğal bir şey yok. Hakaret içermediği sürece en sert eleştirilere siyasetçilerin tahammül etmesi lazım" yanıtını veren CHP lideri, şöyle devam etti:

"Medya dördüncü güçtür. Çağdaş demokrasilerde, yasama, yargı, yürütme ve medya. Ama bizde medyanın büyük bir kısmı havuz medyası dediğimiz bir gruptan oluştuğu için, yani kalemini satanlardan oluştuğu için onlara biz medya demiyoruz. Ama kalemini satmayan, özgürce eleştiri yapan her gazetecinin başımızın üstünde yeri var. Kaldıracağız, sansürü bitireceğiz. Hiçbir genç değil, bu ülkede hiç kimse yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz."

“MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ”

Mülakatlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda mülakatı kaldıracaklarını dile getirerek, "KPSS'ye kim girmişse aldığı puana göre kamuda yerleştirilecek, torpili kaldıracağız. Torpil, bir kişinin hakkını yemektir, hukukunu yemektir." dedi.

Başörtüsü ile ilgili teklife de değinen Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Kanun teklifi kadının kılık kıyafeti. Yani hiç kimse size 'niye başörtüsü taktın' diye sormayacak ama hiçbir hakim de avukata etek boyunu sormayacak. Yani kadının kılık kıyafetini belirleyen siyaset olmayacak. Erdoğan yan çizdi, 'yok aileye bakacağım, yok şunu yapacağım' diye yan çiziyor. Ama şunu söyleyeyim size, Erdoğan'ın istismar ettiği, bahçe olarak gördüğü o bahçedeki bütün gülleri, bütün karanfilleri, bütün menekşeleri alacağım, diken orada kalacak."