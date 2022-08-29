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CHP’li vekil Başarır Yeniçağ'ın haberini Meclis'e taşıdı. Yeniçağ tapu kayıtlarını ortaya çıkarmıştı

Yeniçağ’ın bu sabah gündeme getirdiği AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’a ve eşi Fatime Erkan’a ilişkin usulsüzlük iddiaları Meclis’e taşındı. Söz konusu iddialar hakkında soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yeniçağ’a açıklama yaptı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:14
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 19:17
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CHP’li vekil Ali Mahir Başarır soru önergesi verdi. Yeniçağ tapu kayıtlarını ortaya çıkarmıştı. Yeniçağ’ın haberi Meclis’e taşındı

CHP’li vekil Başarır Yeniçağ'ın haberini Meclis'e taşıdı. Yeniçağ tapu kayıtlarını ortaya çıkarmıştı
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YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’ın hem kendi üzerine hem de eşi Fatime Erkan’ın üzerine geçirdiği devlet hazinesine ait Şırnak’taki arazilerin tapu kayıtlarına Yeniçağ ulaştı.

İbrahim Halil Erkan’ın 2017 yılında AKP Şırnak İl Başkanı olmasının ardından eşi Fatime Erkan’ın satın aldığı lüks evler de tapu belgeleriyle haberimizde yer aldı.

CHP’Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR’DAN SORU ÖNERGESİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan’a ve eşi Fatime Erkan’ın üzerine geçirdiği devlet hazinesine ait Şırnak’taki arazilere ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi.

Başarır, Yeniçağ’a yaptığı açıklamada “Ülkemizin Trabzon’dan Edirne’ye Mersin’den Şırnak’a kadar her yeri pislik sarmalı gibi sarmalanmış bir durumda. Ortaya çıkan her durumda gördüğümüz gibi üzülerek söylüyorum ki durum gerçekten çok vahim.” ifadelerini kullandı.

Başarır Meclis’e cevaplanması için sunduğu soru önergesinde şu ifadeleri kaydetti:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. 29.08.2022

Basında çıkan haberlere göre, AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın hem kendi üzerine hem de eşi Fatime Erkan üzerine devletin hazine arazilerini geçirdiği iddia edildi. AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın Fatime Erkan üzerine Şırnak Merkez Çakırsöğüt Köyü'nde devlet hazinesine ait 346 ada 26 parseli, 346 ada 61 parseli, 346 ada 22 parseli, 346 ada 66 parseli, 346 ada 81 parseli, 346 ada 84 parseli ve 384 ada 1 parseli susuz tarla edinme gerekçesiyle tapu kadastrosu ile üzerine geçirttiği iddia edilmiş ve belgeleri yayınlanmıştır.

Ayrıca AKP İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın Şırnak Cumhuriyet Mahallesi'nde devlet hazinesine ait olduğu iddia edilen 334 ada 16 parselinin de 04.12.2020 tarihinde imara açıldığı ifade edilmiştir.

İbrahim Halil Erkan, 2017 yılında AKP Şırnak İl Başkanı olduktan sonra eşi Fatime Erkan'ın üstüne Mersin Erdemli’de bir mesken, Ankara Etimesgut Bağlıca’ da bir mesken ve Ankara Çankaya'da bir mesken satın almıştır.

Şırnak Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda da AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın kardeşi Mehmet Emin Erkan hakkında da birçok şüpheli iddia kamuoyuna yansımıştı. Yine iddialardan biri de kamu arazilerine izinsiz olarak el koymak ve kullanmaktı.

Bu çerçevede;

1- AKP Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve eşi hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa gerekçesi nelerdir?

2- Bu olay hakkında Milli Emlak Müfettişleri görevlendirilecek midir?

3- İbrahim Halil Erkan ve eşine MASAK tarafından bir soruşturma açılması planlanmakta mıdır?

4- Şırnak Cumhuriyet Mahallesi'nde devlet hazinesine ait olduğu iddia edilen 334 ada 16 parselinin 04.12.2020 tarihinde imara açılmasının gerekçesi nedir?

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Bu Halk sana ne yaptı
29.08.2022 16:22
Akepe sözcüleri, açıklama yapin  
 
Tursun
29.08.2022 16:20
yeyolar doymayolar, çökeyolar, soyayolar ama olsun ayasofyayı ibadete açtılar abey  
 
misafir
29.08.2022 16:17
her zamanki gibi mhp oyları ile red.  
 
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