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CHP’li vekil Başarır Yeniçağ'ın haberini Meclis'e taşıdı. Şırnak Üniversitesi’nde doçentlik diploması olmadan doçentlik yaptığı ortaya çıkmıştı

Yeniçağ’ın gündeme getirdiği, Şırnak Üniversitesi’ndeki Hatice Suna Sönmezalp’in geçersiz diplomayla doçentlik yaptığı haberi CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis’e taşındı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:23
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:30
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CHP’li vekil Başarır Yeniçağ'ın haberini Meclis'e taşıdı. Yeniçağ Şırnak Üniversitesi’nde doçentlik diploması olmadan doçentlik yapıldığını ortaya çıkarmıştı

CHP’li vekil Başarır Yeniçağ'ın haberini Meclis'e taşıdı. Şırnak Üniversitesi’nde doçentlik diploması olmadan doçentlik yaptığı ortaya çıkmıştı
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YENİÇAĞ ÖZEL HABER / GAMZE DAĞ

Yeniçağın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Doçentlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre, Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapan Hatice Suna Sönmezalp’in ÜAK tarafından doçentlik diploması iptal edildi. Ancak, Sönmezalp doçentlik diploması olmamasına rağmen Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmaya devam ettiği öğrenildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yeniçağ’ın söz konusu olan haberini Meclis’e soru önergesi olarak sundu.

Başarır Meclis’e cevaplanması için sunduğu soru önergesinde şu ifadeleri kaydetti:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.

Daha önce akrabalarına özel kadro açtığı yönünde haberlere konu olan Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'ın kanunlara aykırı bir şekilde skandal yönetimi ne yazık ki gün geçtikçe artmaktadır. Söz konusu rektör, öğretim üyeliği alımı için adrese teslim ilanlarla ve üniversitedeki yolsuzluklarla sıkça basında yer almıştı.

Şimdi de Şırnak Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapan bir kişinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından doçentlik diplomasının iptal edildiği ve fakat bu kişinin doçentlik diploması olmamasına rağmen Şırnak Üniversitesi'nde doçent olarak görev yapmaya devam ettiği basına yansımıştır.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü hakkındaki iddialar bununla da kalmamıştır. Söz konusu iddialarda adı geçen kişinin doçentlik diplomasının sahte olmasına rağmen görevine devam etmek amacıyla Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'a rüşvet verdiği iddiaları da söz konusudur. Ayrıca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın iddialara yansıyan kişinin belgesinin iptal olduğunu Üniversite Rektörlüğü'ne göndermesine rağmen hala görevine devam ettiği de iddialara yansımıştır.

Bu çerçevede;

1- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın söz konusu kişinin belgesinin iptal edildiği yazısını üniversite yönetimine göndermesine rağmen üniversite yönetimi bu kişiyi hala neden görevde tutmaktadır?

2- Rektör hakkında rüşvet iddiaları ve diğer iddialar bulunmasına rağmen adli veya idari herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

3- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından söz konusu kişinin belgesinin iptal edildiği bilgisi üniversiteye gönderilmesine rağmen üniversite icra kuvvetini neden uygulamamaktadır?

4- Daha önce de hakkında birçok iddia gündeme gelmesine rağmen ve hatta görevi kötüye kullanma suçunun işlenmiş olduğu açık olmasına rağmen üniversite rektörü neden hala görevde tutulmaktadır?

5- Rektörün hala görevden uzaklaştırılmamasının sebebi kardeşinin AKP İl Başkanı olması mıdır?

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YENİÇAĞ’IN HABERİNDEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Sönmezalp’in daha düne kadar YÖK’ün veri tabanında ve Şırnak Üniversitesi’nin akademik kadrosunda doçent olarak görev yaptığı Yeniçağ’ın haberlerinde fotoğraflarıyla belgelenmişti.

Yeniçağ’ın söz konusu haberinden sonra, Rektörlük Sönmezalp’i akademik kadrosundan çıkardığını açıkladı.

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