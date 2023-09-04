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Şırnak Üniversitesi’ndeki usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi.

FETÖ üyeliği suçlamasından aldığı cezanın Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından onanmasına rağmen aylarca görevden alınmayan Öğretim Görevlisi Bedirhan Önem ve ÜAK tarafından doçentlik belgesi iptal edilmesine rağmen doçent olarak görevine devam ettirilen Hatice Suna Sönmezalp skandalları ile akıllara kazınan Şırnak Üniversitesi’nin yeni rektörü Abdürrahim Alkış hakkında da dikkat çeken bir bilgiye ulaştık.

16 Eylül 2022 tarihinde Şırnak Üniversitesi’ne rektör olarak atanan 46 yaşındaki Abdürrahim Alkış’ın 2017 yılında, sihir yapıldığını düşünme, uykusuzluk, televizyonda görüntülerinin yayıldığını düşünme şikayetleriyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 gün boyunca tedavi gördüğü ve F-29 organik olmayan psikoz tanısı konulduğu ortaya çıktı.

(Televizyonda görüntülerinin yayıldığını düşünme şikayetinin psikiyatrik açıklaması: Televizyonda gördüğü kişilerin hep kendisinden bahsettiğini, çok ünlü olduğunu sanması olarak yorumlanıyor. Sanrı durumu söz konusu)

Alkış, hastanede psikotik bozukluk durumlarında (bipolar bozukluk, şizofreni vb.) kullanılan Norodol isimli antipsikotik ilaçla tedavi ediliyor.

Alkış, 09.06.2017 – 14.06.2017 tarihleri arasında hastanede 5 gün boyunca tedavi görüyor ancak daha sonra ailesinin isteği üzerine tedavisi yarım bırakılarak hastaneden çıkarılıyor.

Doktorlar tarafından bir hafta sonra kontrole gelmesi gerektiği söylenen ve psikoz tanısı konulan Alkış, söz konusu hastalık için tedaviye devam edip etmediği, hastalıkla ilişkili belirtilerinin olup olmadığı bilinmezken akademi hayatını sürdürerek 2022 yılında Şırnak Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Psikiyatristler ile görüştüğümüzde Alkış’ın sağlık durumunun detaylı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini bilgisini aldık.

YENİÇAĞ’IN HABERİNDEN SONRA GÖREVDEN ALINAN ERKAN’IN YERİNE ATANDI

Daha önceki Rektör Mehmet Emin Erkan, doçentlik diploması iptal edilen Hatice Suna Sönmezalp’i usulsüz şekilde Şırnak Üniversitesi’nde doçent olarak görevinde tutmaya devam etmesini haberleştirmemizin ardından görevden alınmıştı.

Abdurrahim Alkış ise Erkan’a yöneltilen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Eylül 2022 tarihinde Şırnak Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Alkış’ın sosyal medya hesabı yeni ismiyle X’ini (Twitter) rektör olarak atandıktan sonra açması da dikkat çekti.