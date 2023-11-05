Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması. Devir teslim olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklama geldi. Özel, devir teslim olup olmayacağını açıkladı.

Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu açıklaması. Devir teslim olacak mı?

CHP’de dün gerçekleşen seçimde Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel, 81 il başkanı ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, Kılıçdaroğlu ile devir teslim olup olmayacağını açıkladı. Özel, “Elbette bir devir teslim olacak. Şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize aktardığı bir iletişim kanalı her zaman olacak” ifadelerini kullandı.

CHP'nin geçmiş genel başkanlarından Bülent Ecevit'i rahmetle anarak sözlerine başlayan Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün ilk kahvaltıyı tercih ettik. Birlikte sohbet etmek bize iyi geldi. Bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil, bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün salondan 81 il başkanımızla çıktık ve bugün birlikteyiz.

Örgütümüz, il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir. Ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz.

Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa; tüzük değişikliği, ön seçimle ilgili taahhütlerimiz, il ve ilçelerimizin yalnız bırakılmaması noktasında bugün bir kez daha teyitleştik. Bundan sonraki süreçte CHP örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan il yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Biraz önce içerideki alkışlar, şahsıma değildi, birbirimize değildi. İçerideki alkışlar bu zamana kadar il başkanlarımıza genel başkanlık yapan, partimizin 7. genel başkanı, adalet yürüyüşümüzün önderi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da onun deneyiminden istifa edeceğiz."

"DEVİR TESLİM OLACAK"

"Bugün kongreyi tamamlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir itiraz yok ama bugün Parti Meclisi'nden sonra 48 saat itiraz süresi olacak. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra Sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak. Şeklen bir devir teslim olacak ama Sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize aktardığı bir iletişim kanalı her zaman olacak.

Biz Türkiye'yi yönetmeye layık gördüğümüz ve her iki kişiden neredeyse birinin desteğini almış Sayın Kılıçdaroğlu'nun deneyiminden yararlanmayı sürdüreceğiz."

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