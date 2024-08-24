Müsavat Dervişoğlu üç ismi partiye kazandırmak istiyor

Eski genel başkan Meral Akşener döneminde İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker ve Yüksel Arslan ile ihraç edilen Ümit Dikbayır, şu ana kadar başka bir partiye katılmadı. Parti yönetimi, 14 Mayıs seçimlerinde seçilen ve sonrasında ayrılan bu üç ismin yeniden partiye katılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ÜÇ MİLLETVEKİLİNE KAPILAR AÇIK

Genel başkan Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, bağımsız olan bu üç milletvekiline kapılarının açık olduğunu belirtti. Ayrıca, parti yönetiminin bu üç ismin partiye dönüşü için çaba gösterdiği de biliniyor.

25 EKİM ROZET TAKMAYI HEDEFLİYOR

İYİ Parti’den alınan bilgilere göre, Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir ziyarette bu üç milletvekiline dair süreci anlattı. 25 Ekim’de kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan İYİ Parti, o gün Arslan, Beker ve Dikbayır’a rozet takmayı hedefliyor. Bu amaçla, önümüzdeki günlerde üç milletvekiline de Dervişoğlu imzalı mektuplar gönderilecek. Ayrıca, partiden istifa eden diğer birçok isme de Dervişoğlu imzalı mektuplar gönderilerek partiye davet edilecek.

İYİ Parti yönetimi, daveti kabul eden ve yeniden partiye dönen isimlere 25 Ekim’de rozet takacak.