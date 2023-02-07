﻿Hatayspor'dan sevindiren açıklama geldi

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra bir çok şehir etkilenmişti. Bu şehirlerin başında da Hatay geliyordu. Yaşanan deprem sonrası bazı Hatayspor'lu futbolcular ve teknik heyetten isimler de enkaz altında kalmıştı. Son olarak Ganalı futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi. Hatayspor yöneticisi oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Radyo Gol'e bağlanan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak kurtarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut maalesef hala enkaz altında" dedi.