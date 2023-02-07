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Hatayspor'dan sevindiren açıklama geldi

Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat bağlandığı radyo programında enkaz altında olan Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut hakkında son gelişmeleri anlattı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 10:01
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Christian Atsu'da sevindiren gelişme

Hatayspor'dan sevindiren açıklama geldi
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Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra bir çok şehir etkilenmişti. Bu şehirlerin başında da Hatay geliyordu. Yaşanan deprem sonrası bazı Hatayspor'lu futbolcular ve teknik heyetten isimler de enkaz altında kalmıştı. Son olarak Ganalı futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi. Hatayspor yöneticisi oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Radyo Gol'e bağlanan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak kurtarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut maalesef hala enkaz altında" dedi.

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