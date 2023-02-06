Hatay'da herkes can çekişiyor: Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım istedi

Bugün sabah 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem meydana geldi.

Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay'ın teknik direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında gözyaşları içinde bölgeye yardım istedi.

"BURADA HERKES CAN ÇEKİŞİYOR"

Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel:

'Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Yardıma muhtaç insanlar var. Allah rızası için yardım edin.'

Volkan Demirel canlı yayın öncesi bir de hikaye paylaşmış ve yardım isteğini yenilemişti.