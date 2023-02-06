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Hatay'da herkes can çekişiyor: Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım istedi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım etti: Hatay'da herkes can çekişiyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:23
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Volkan Demirel ağlayarak yardım istedi

Hatay'da herkes can çekişiyor: Volkan Demirel canlı yayında ağlayarak yardım istedi
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Bugün sabah 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olan bir deprem meydana geldi.
Depremden en çok etkilenen illerimizden olan Hatay'ın teknik direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı canlı yayın sırasında gözyaşları içinde bölgeye yardım istedi.

"BURADA HERKES CAN ÇEKİŞİYOR"

Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel: 
'Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay'da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Yardıma muhtaç insanlar var. Allah rızası için yardım edin.'

Volkan Demirel canlı yayın öncesi bir de hikaye paylaşmış ve yardım isteğini yenilemişti.

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
6.02.2023 11:51
Bütün depremzedelere allahım bir an önce yardım et.çok geçmiş olsun ,vefat edenlere rahmet,yakınlarına sabır ver yarabbim  
 
Reisim Atatürk
6.02.2023 11:42
Allah yardımcınız olsun. Umarım Devlet, sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları var güçleriyle yanınızda olur. Biz vatandaşlar yanınızdayız. Yardım gerekirse hazırız.  
 
1950
6.02.2023 11:39
İşte bu insanda sporcu, Alpay gör insanlık neymiş öğren, Volkan öpüyorum seni, geçmiş olsun  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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