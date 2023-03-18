﻿Atsu'ya Gana'da ağlatan veda

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Türkiye'yi sarsan depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen cenaze töreninde, futbolcunun eşi Marie-Claire Rupi'nin sözleri herkesi ağlattı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun başkanlık ettiği tören, merhumun ailesinin yanı sıra Atsu'nun fotoğrafının yer aldığı tişört giyen eski takım arkadaşları ve çok sayıda taraftarın huzurunda gerçekleşti.

Gana renkleriyle kaplanmış ve beyaz bir çadırın altına yerleştirilmiş.

Ardından, oyuncunun gözyaşlarını tutamayan eşi Marie-Claire Rupio şunları söyledi

"Yalnız gitmedin, bir parçam seninle gitti. Aşkın bana yol göstermeye devam ediyor. (...) Ölümsüz gibiydin. Gülüşün, aşkın, çocuklarımızın gülüşünde seni görüyorum."