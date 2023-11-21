Cildiniz için 5 doğal iksir. Kimyasal ürünlere taş çıkartacak şifalı bitki ve meyveler

GO Türkiye Dergisi’nden derlenen habere göre, kozmetik sektörü hem kimyasal ürünler kullanılıyor hem de mucizevi hammaddeleri. Bu yüzden bakım ürünlerini hazır almak yerine doğal ürünleri kullanabilirsiniz. Cildi, rahatlatmak, nemlendirmek, ferahlatmak için bazı bitki ve meyveler bulunuyor.

Günlük rutin bakımlarında kullanılabilecek doğal ürünler:

MEYAN KÖKÜ

Güneş lekeleri ya da iyileşme sürecindeki sivilce izleri cildimizdeki genel renk tonu dengesini bozabiliyor. Bu lekelerin oluşumunda görev alan melanin pigmentinin fazlasından kurtulmak, cilt tonunu eşitlemeye ve aydınlık bir görünüm sağlamaya yarıyor. Meyan kökü özü, melanin pigmentinin üretimini en aza indirgeyerek yeni lekelerin oluşmasını engellerken, var olan lekeleri de gidermeye yardımcı oluyor.

NANE

Anti bakteriyel özelliğiyle tanıdığımız nane, cilt temizliğinde özellikle nemlendirici, arındırıcı ve tonik içeriklerinde karşımıza çıkıyor. İhtiyaçlarımızı saptayarak cilt bakımımızda yer verebileceğimiz nane içerikli ürünler, bu bitkinin anti bakteriyel özelliği sayesinde akneye yatkın ve yağlanmaya meyilli ciltler için iyi bir opsiyon oluştururken, aloe vera ve hindistancevizi yağı gibi maddelerle bir araya gelerek nemlendirici içeriklerinde de yer alabiliyor.

YEŞİL ÇAY

Günlük olarak tüketmeye alışık olduğumuz yeşil çayı bakım rutinine de dahil edebilirsiniz. Hem antioksidan hem de koruyucu özelliğiyle yeşil çay, sağlığımız için olduğu kadar cildimiz için de faydalı. Yüz temizleyiciler, serumlar, nemlendirici ve maskelerin ortak içeriklerinde karşılaştığımız yeşil , kozmetik sektöründe çok yönlü kullanım alanına sahip.

Cildi koruyan, yaş alma belirtilerini en aza indiren ve sebum seviyesini dengeleyen ürünlerin ana maddesi olarak karşımız çıkan bu bitki hafif kokusuyla da olur bir etki bırakıyor.

OKALİPTÜS

Aromaterapide sıklıkla kullanılan ve rahatlatıcı faydalarıyla bilinen okaliptüs, kozmetik ürünlerde antimikrobik ve antioksidan özelliğiyle öne çıkıyor. Fazla siyah noktaya sahip ciltler için ideal temizlik ve arındırmayı yapan ve cildin genç ve parlak görünmesine yardımcı olan okaliptus; yara iyileştirmede de sıklıkla kullanılan bir bitki.

Cildin nem dengesine yardımcı olan ve antioksidan yapısı sayesinde dış etkenlere karşı koruma sağlayan bu bitki, dinlendirici kokusuyla da kozmetik ürünlerinde sıkça tercih ediliyor.

AVOKADO

Öğünlerimizin neredeyse hepsine entegre edebildiğimiz avokado, sağlıklı yağıyla kozmetik dünyasında öne çıkıyor. Avokadoya olan obsesyonumuzu cilt bakım rutinimize taşımak, bu mucize bitkinin faydalarını öğrendiğimizde çok daha kolay Avokado yağı satın alırken organk ve özellikle soğuk sıkım olması dikkat etmemizi söyleyen uzmaniar, bitkinin çeşitli kozmetik faydalarına da değiniyor.

Lifli yapısı ve içerdiği yüksek besin değeriyle bedenimizi olduğu kadar cildimizi de beslemeye yardımcı olan meyve, cildimizdeki total kolajen içeriğini desteklerken, yüksek E vitaminiyle cildi korumaya da yardımcı oluyor. Kozmetik sektöründe birçok içeriğe konuk olan avokadoyu organik balla karıştırarak evde kolaylıkla nemlendiren ve yüzdeki ödemi atmaya yarayan bir maske de hazırlamanız mümkün.