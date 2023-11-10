İran kara haberi verdi. Orta Doğu’da savaş daha da yayılacak

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan "İsrail'in artan saldırganlığı nedeniyle savaşın çapının genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.

İran kara haberi verdi. Orta Doğu’da savaş daha da yayılacak

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken İran ve ABD’nin savaştaki gelecekleri de merak konusu.

Karar'ın haberine göre, ABD bölgeye savaş gemisi, nükleer denizaltı ve komandolarını gönderirken, İranla karşılıklı olarak demeç savaşları da devam ediyor.

Ateşkes için umutlar giderek azalırken, İran’dan gelen kara haber barışın sağlanmasının zora girdiğini ortaya koydu. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan "İsrail'in artan saldırganlığı nedeniyle savaşın çapının genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.

İRAN'DAN 'SAVAŞ DAHA DA YAYILACAK' UYARISI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar ziyaretinde savaşın bölgeye yayılması ihtimaline karşı yeni bir uyarıda bulundu. Abdullahiyan, "İsrail'in artan saldırganlığı nedeniyle savaşın çapının genişlemesinin kaçınılmaz olduğunu" söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu. Buna göre, 7 Ekim saldırıları da dahil olmak üzere, ölen İsrail askerlerinin sayısı 354'e yükseldi.

İSRAİL SURİYE'Yİ İHA'LARLA VURDU

İsrail ordusu, Kızıldeniz'deki liman kenti Eilat'ta dün bir okula düşen insansız hava aracından Suriye'deki silahlı grupları sorumlu tuttu. Suriye'de bazı hedeflere misilleme olarak hava saldırıları düzenleyen İsrail, "Topraklarından yürütülen her bir terör faaliyetinden Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz" tehdidinde bulundu.

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