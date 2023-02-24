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Adana'da deprem: Çinko madeninde göçük

Adana'da 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından göçük oluştu. Göçükten ağır yaralı olarak çıkarılan maden işçisi Arif Karayavuz, hastaneye kaldırıldı. Karayavuz'un, Kahramanmaraş'taki arama- kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden bir olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 08:50
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Çinko madeninde göçük

Adana'da deprem: Çinko madeninde göçük
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Adana'nın Feke ilçesindeki çinko madeninde, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak açıklanan 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından göçük oluştu. Göçükten ağır yaralı olarak çıkarılan maden işçisi Arif Karayavuz, hastaneye kaldırıldı. Karayavuz'un, Kahramanmaraş'taki arama- kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden bir olduğu öğrenildi.

Göçük, saat 20.40 sıralarında ilçeye bağlı Kısacıklı Mahallesi'ndeki çinko madeninde meydana geldi. AFAD'ın, saat 20.37'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olarak belirlediği 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Feke ilçesindeki çinko madeninde göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan maden işçisi Arif Karayavuz'un kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İş arkadaşları ve itfaiye erlerince göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Karayavuz, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Arif Karayavuz'un, depremin ardından Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden bir olduğu öğrenildi. (AA)

(Video 6 şubat'ta yaşanan depreme ait görüntüler)

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